Opel 2020 hedeflerini açıkladı!

İstanbul'da gerçekleştirilen basın toplantısında Opel'in Alman kimliğine vurgu yapan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin müşteri memnuniyetini temel alan kaliteli hizmet anlayışı ile daha fazla Opel müşterisine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Girgin sözlerine şöyle devam etti: “Bir Alman markası olarak daha sıcak ve insan odaklı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Bu doğrultuda müşterilerimizin duygularına daha fazla hitap eden ve kaliteli hizmet anlayışıyla mobilite ihtiyaçlarını karşılayan bir Opel göreceksiniz”.

Geçtiğimiz Kasım ayında toplam pazarda beş basamak artışla yedinci sıraya yerleşen Opel Türkiye, pazar payını da 2018'in aynı dönemine göre %2 artışla %4,6'ya taşıdı. Opel Türkiye, Ocak-Kasım döneminde ise marka sıralamasında üç sıra yükselerek toplam otomotiv pazarından %3,8'lik pay elde etti.

2020 yılında toplam otomotiv pazarının 600 bin adede ulaşmasını beklediklerini söyleyen Alpagut Girgin, yılın ilk çeyreğinde tüketicilerle buluşturacakları 6. Nesil Corsa'nın, sınıfında en iddialı model olacağını belirtti. Bugüne kadar ülkemizde 120 bin adetten fazla satılan Corsa'nın yeni neslinin de pazarda ciddi bir başarı yakalaması bekleniyor. Opel severler 2020 yılının ilk çeyreğinde Yeni Astra ile yılın son çeyreğinde de Yeni Insignia ile buluşacaklar.

Opel Türkiye Genel Müdürü Girgin; Groupe PSA Türkiye'nin sinerjisi, ürün gamına eklenen yeni modellerin katkısı ve Türkiye pazarının %93'ünü kapsayan güçlü bayi yapılanması ile 2020 yılında %5 pazar payı hedeflediklerini sözlerine ekledi.