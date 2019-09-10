Opel faizleri sıfırladı

Opel SUV ailesine sahip olmayı arzulayan Opel severler Eylül boyunca geçerli kampanya ile Grandland X'e 60 bin TL, Crossland X'e ise 45 bin TL'ye 15 ay, %0 faiz seçenekleriyle ulaşabilecek. Crossland X'te hurda indirimleriyle birlikte 136 bin 600 TL'den başlangıç fiyatı Eylül ayında öne çıkıyor. Grandland X'te ise fiyatlar 185 bin TL'den başlıyor.

Opel'in hafif ticari araç segmentine binek araç özellikleriyle iddialı dönüş yapan Combo modelinde de 45 bin TL'ye 15 ay, %0 faizli kredi mevcut. Combo'nun Eylül ayına özel hurda indirimli başlangıç fiyatı ise 109 bin 100 TL olarak açıklandı.

Hurda desteği ile fiyatlar Corsa'da 83 bin 400 TL, Astra Sedan'da 97 bin 900 TL'den başlıyor. Bu modellerde faizsiz kredi teklifi ise 30 bin TL'ye 15 ay olarak sunuluyor. Astra HB'de ise faizsiz kredi 45 bin TL için geçerli.

Markanın amiral gemisi Insignia'da %0 faiz seçeneği 60 bin TL, 15 aylık kredi için sunuluyor. Insignia, Eylül ayına özel sunulan indirimlerle birlikte 211 bin 100 TL'den başlayan fiyatlarla Opel severleri bekliyor.