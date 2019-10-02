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Opel mesai sürelerini azaltıyor!

Markanın merkezi olan Ruesselsheim'daki üretim tesisi gelecek 6 ay boyunca daha kısa süre çalışarak maliyeti azaltacak. Bu karardan 2600 çalışanın etkileneceği söyleniyor.

08:28 -
Haberler Otomotiv
Opel mesai sürelerini azaltıyor!

PSA bünyesine giren Opel, Frankfurt yakınlarındaki Ruesselsheim’daki merkezi için altı ay boyunca çalışanlarını daha az çalıştırarak maliyet azaltmaya gidecek. Bu durumdan en çok etkilenen çalışanlar ise geç saatlerde fabrikada görevi olan 2600 kişi olmuş.

Opel Insignia Grand Sport

Opel sözcüsünün yaptığı açıklamada 2021 yılında Ruesselheim’da üretimine başlanacak olan yeni Astra’nın bu tesisin geleceğini güvene aldığını belirtti. Ayrıca bu tesiste halen Insignia ve Zafira gibi modellerin üretimi gerçekleşiyor.

Opel Zafira Life

Mesai saatlerinin düşürülmesinin sebebi bu fabrikada üretilen modellerin satışlarındaki büyük düşüş olarak açıklanıyor. Insignia’nın Avrupa’daki satışları yüzde 36 azalarak 26 bin 276 adet olarak Jato kayıtlarına geçmiş durumda. Ayrıca Zafira’nın satışları da Insignia gibi yılın ilk yarısında yüzde 58 azalarak 8 bin 370 olmuş.

(REUTERS)

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