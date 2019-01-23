Mokka X modaya ayak uydurdu!

Opel markasının SUV ürün gamındaki en önemli modellerinden biri olan Mokka X, yeni donanım paketiyle SUV almak isteyenleri etkilemek istiyor. Son yıllardaki önemli bir farklılaşma biçimi olan “siyah” renkli detaylar, otomobil kişiselleştirmelerinde oldukça dikkat çekiyor. Opel’de bu durumun farkına vararak Mokka X, Corsa ve Astra modellerine bu siyah renkli detayları ekleyen bir paket çıkarttı : Black Edition.

Black Edition Mokka X’te ise ilk aracı gördüğünüzde dikkat çeken farklılık otomobilin tavanının siyah renkli olması oluyor.

Otomobilin yanına geçtiğinizde ise siyah renkli alaşım jantlar ve yine siyah renkli ayna kapakları hemen dikkatinizi çekiyor.

Bu detaylar otomobilin Black Edition donanımıyla aracın dışına eklenen yenilikleri oluyor.

Mokka X’in boyutlarına bakacak olursak otomobil, 4275 mm uzunluğa, 1781 mm genişliğe ve 1658 mm yüksekliğe sahip olduğunu görüyorsunuz. Dizel motorlu otomatik vitesli test otomobilinin ağırlığı ise 1387 kg. Aracın bagaj hacmi de 356 lt.

Otomobilin içine geçtiğinizde ise Opel’in diğer modellerinden de hatırlayacağınız multimedya ekranı konsol ortasından size merhaba diyor.

Yeni modellere nazaran eski tasarımlı direksiyon ve gösterge paneli kullanıcısını üzerken, otomobilin sunduğu ısıtmalı koltuklar ve direksiyon yüzünüzün gülmesine sebep veriyor.

Otomobilin deri döşemeli koltukları Black Edition donanımda tercih edilebiliyor. Bununla birlikte iç mekanda standart Mokka X’ten farklı bir durum ne yazık ki söz konusu değil.

Aracın motor kaputunu açtığınızda ise karşınıza 1.6 litrelik 136 hp güç ve 320 Nm tork üreten dizel motor çıkıyor. Bu motorun ortalama yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 5.1 lt / 100 km ancak ben kullandığım süre boyunca ortalama 6.5 lt / 100 km gibi bir yakıt tüketim verisiyle karşılaştım.

Mokka X’in gücünü aktarma görevini ise 6 ileri tam otomatik şanzıman yerine getiriyor. Bu şanzıman aslına bakarsanız eski nesil otomatik şanzıman ve artık Opel bu parçanın yerine PSA Grubu’nda kullanılan Aisin imzalı EAT6 ve EAT8 tam otomatik şanzımanları kullanıyor. Bu değer beni memnun etmedi demem çünkü 1.6 litrelik dizel otomobiller özellikle yoğun bir trafik olan İstanbul’da 7 lt / 100 km seviyelerinde yakıt tüketiyor.

Mokka X’in 1.6 litrelik CDTI motoru ve 6AT şanzımanı aslında iyi bir uyum içinde ancak teknolojinin eksik olması otomobilin, diğer dizel motorlu modellere göre performanslı olan motorunun önünü kesiyor diyebilirim. Bu şanzımanın yerine yeni nesil bir otomatik olsa Mokka X’in konumu daha da farklılaşabilir, özellikle 0-100 km/s hızlanma ve ortalama yakıt tüketimi otomobilin fabrika verilerinden daha az olacaktır.

Sürüş olarak Mokka X’i incelediğimde ise otomobilin SUV olmasından kaynaklı yerden yüksek bir sürüş pozisyonu sunduğunu belirtmeliyim. Ayrıca otomobilin lastik ölçüleri içeriye gürültü alacak seviyede olan tipte değildi. Bununla birlikte iyi yapılan yalıtım kabini olabildiğince sessiz bir hale getirmiş.

Özellikle B-SUV olarak geçen bu modelin sunduğu sessiz ve kaliteli kabin onu öne geçiriyor. Ayrıca otomobilin dizel motorunun da gürültüsüne pek fazla takılmadığınızı belirtmeliyim.

Mokka X’i ülkemizde iki motor ve iki şanzıman seçeneğiyle tercih edebiliyorsunuz. 1.4 litrelik turbo beslemeli motorlu Mokka X alırsanız otomobil manuel şanzımanla geliyor. Dizel motorlu versiyon ise 6AT otomatik şanzımanla satın alınabiliyor. Ayrıca Mokka X’in Enjoy, 120. Yıl Özel Seri ve Excellence donanım seviyeleri bulunuyor.

Otomobilin başlangıç fiyatı 162 bin 900 TL olarak belirtilmiş. Test aracımızın donanımda olan bir Mokka X almak isterseniz de 184 bin 900 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.