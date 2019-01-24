Opel üretimini yarıya indiriyor!

Reuters’ın haberine göre Opel sözcüsünden yapılan açıklamada, “Opel, üretimini sürekli olarak ayarlıyor… Fabrikamızdaki kullanım kapasitesini daha da geliştirmek istiyoruz” dedi.

PSA’nın geçen yıl satın aldığı Opel ve markanın İngiliz kardeşi Vauxhall için yaptığı ilk açıklama, Opel’in 2020 yılında kâr eden bir marka haline getirileceği idi. Grup son çeyrek gelirlerinde yüzde 7.8’lik bir gelişme açıkladılar ve ayrıca Opel-Vauxhall markalarının Peugeot markasına göre satışlarının daha güçlü olduğunu belirttiler.