Opel yeniden Rusya pazarına giriyor!

Opel bu yıl Rusya’da üç modelini satmaya başlayacak. Ayrıca marka Kaluga’daki fabrikada da iki model üretmeyi planlıyor. Bu sayede Rusya pazarında markanın genişlemesine katkıda bulunuyor olacak. Grubun Opel CEO’su Michael Lohscheller yaptığı açıklamada, “Rusya büyük bir coğrafya, pazarın stratejik olarak önemli bir potansiyeli bulunuyor” dedi.

Opel markası 2015 yılında GM bünyesinde iken Rusya ile olan birlikteliğini sonlandırmıştı. Alman markanın PSA Grubu bünyesine girmesi ise 2017 yılında gerçekleşti.

Marka Rusya pazarında dördüncü çeyrekten itibaren Grandland X, Zafira Life ve Vivaro modellerini satışa sunacak. Kaluga’da yer alan fabrikada ise Opel, Zafira Life ve Vivaro Transporter modellerini üretecek. opel’in hedefi 2020 yılının ortalarında Avrupa’daki satışlarını yüzde 10 arttırmak.