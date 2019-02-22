Opel’in SUV modelleri Fransa’da üretilecek!

Yapılan açıklamada PSA, üretilecek olan aracın CMP platformunda ve elektrikli bir sisteme sahip olacağını belirtti. PSA sözcüsü ise bu modelin isminin gelecek bir tarihte açıklacağını söyledi.

Paris’in dışında yer alan Poissy fabrikası 1938 yılından beridir otomobil üretimi yapıyor. CMP platformu grubun bünyesinde yer alan elektrikli ve hibrit otomobiller için geliştirilmiş bir platform olma özelliğine sahip. DS 3 Crossback modeli CMP platformunu kullanmaya başlayan hibrit motorlu model… PSA’nın tüm markalarının modelleri 2025 yılına kadar elektrikle ilişkili bir duruma geçecek diye belirtmemizde fayda var.

Geride bıraktığımız 2018 yılında bu fabrikada PSA 175 bin otomobil üretti. Yeni DS3 Crossback, DS3 ve Peugeot 208 modelleri bu fabrikada üretiliyor. Yeni 208’in tanıtımı Cenevre Otomobil Fuarı’nda olacak ve bu otomobilin üretimi Slovakya ve Fas’ta gerçekleşecek.

Opel markasının GM’nin çatısı olduğu dönemden var olan modeli Mokka X, İspanya Zaragoza’da yer alan Opel fabrikasında üretiliyor. Ayrıca marka Mokka X’in üzerine inşa edildiği Gamma II platformunu Chevrolet Trax ve Buick Encore modellerinde de kullanıyor.

Yeni Mokka X’in PSA mühendisliği ortaklığında üretilmesi planlanıyor ve yeni modelle de tanışmamız gelecek yılın başlangıcı olacak. Opel her ne kadar yeni Mokka X’in üretiminin Almanya Eisenach kentinde olacağını belirtse de PSA, Mokka X’in teknolojik olarak GM’yi terk edeceğini belirtti. Ayrıca PSA Grubu Grandland X modelinin üretimini Eisenach’a bu yıldan itibaren yönlendirmişti.