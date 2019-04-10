OSS üyeleri, Dünya Otomotiv Endüstrisi ile Automechanika Istanbul’da buluştu

Automechanika Istanbul'un açılışında konuşma yapan OSS Başkanı Rıza Şahin: “Bu fuarı sektörümüzün bayramı olarak nitelendiriyoruz. Derneğimiz, bu yıl yaklaşık 60 üyesi ile fuara katılım sağladı ve

fuarın yerli katılımının %20'sine yakınını oluşturdu. Fuarda düzenlediğimiz konferans büyük ilgi gördü. Sektör olarak yine bir aradaydık.” dedi.

Avrupa’da sektörün gündemi ek maliyetler!

Avrupa'nın otomotiv satış sonrası gündemine de değinen Rıza Şahin FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) tarafından yayınlanan raporla ilgili bilgiler verdi: “Rapora göre araç üreticilerinin arka plan veri erişim modelleri, Avrupa'da 2030 yılına kadar sürücülere ve otomotiv satış sonrasındaki firmalara toplam 65 milyar Euro gibi büyük bir maliyet yükü oluşturacak. Avrupa’daki bağımsız otomotiv satış sonrası operatörleri için 33 milyar Euro zarara, sürücüler için ise 32 milyar Euro ek maliyete neden olacak. Bu durumlar ülkemizde yaşanmadan önce tüm karar verici mercileri bu önemli konuyu gündemlerine dahil etmeye davet ediyoruz.”

OSS Konferansı büyük ilgi gördü

Bu sene 13.'sü gerçekleştirilen Automechanika Istanbul fuarı OSS tarafından düzenlenen konferansa da ev sahipliği yaptı. Otomotiv satış sonrası pazarına yön veren konu ve konuklarıyla sektöre ışık tutan OSS Konferansı, ”Otomotiv Satış Sonrasındaki Küresel Gelişmeler ve Yeni Trendler ” ana temasıyla bu yıl 6. kez düzenlendi.

Konferansın açılışında konuşan OSS Genel Sekreteri Ziya Özalp, günümüzde sivil toplum kuruluşları ve mesleki örgütlerin önemine vurgu yaparak, birlik olmanın ”rekaberlik” mantığının gelişmesine faydası olduğunu söyledi. Özalp; ”Rekaberlik sayesinde bireysel olarak hayata geçirilemeyecek hizmet ve ürünler için kaynak ve yeteneklere erişim sağlanabilmekte, aynı zamanda da rekabet etmeye devam edilebilmektedir.” dedi.

Swiss Automotive AG. Başkan Vekili Mihaly Lieb'in Otomotiv Satış Sonrası Pazarı'nda Yerelden Globale Uzanan Başarı Hikayesi konuşması ve FIGIEFA Yönetim Kurulu üyesi ve Partspoint Group'un CEO'su Cor Baltus'un Avrupa Satış Sonrası Pazarı'na Genel Bakış: Fırsatlar –Tehditler sunumu büyük ilgi ile takip edildi.

Üyeler, OSS Lounge’da bir araya geldi

Konferansın ardından OSS'nin kokteylinde bir araya gelen dernek üyeleri ve sektör temsilcileri gündeme dair konular hakkında görüş alışverişinde bulunma şansı elde etti. 4 gün boyunca açık olan ve ziyaretçilerden büyük ilgi gören fuarda OSS üyeleri OSS Lounge alanında B2B görüşmelerini gerçekleştirme fırsatı da buldu.

2019 yılında 48.737 kişinin ziyaret ettiği Automechanika Istanbul,gelecek yıl 2-5 Nisan tarihleri arasında OSS'nin desteği ile düzenlenecek.