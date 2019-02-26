Oto ekspertizde zorunlu belge dönemi

Yılda binlerce vatandaş, almak istediği aracı kontrol ettirmek için ekspertiz firmalarının yolunu tutuyor. Aşırı vakit ve maddiyata mal olan bu durum, yanlış veya eksik bilgi aktarımı sonrası aracın beklenildiği gibi çıkmaması gibi durumlarla da sonuçlanabiliyor.İstenmeyen durumlarla karşılaşmamaları için alıcılara, hizmet belgeleri tam olan firmalarla çalışmaları öneriliyor.

Ankara şubesinin ardından Maslak şubesine de TS 13805 hizmet belgesi alarak, Avrupa Yakasının ilk hizmet yeterlilik belgesine sahip firması olan TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger konuyla ilgili olarak, ‘Amacımız verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve insanlara itimat edebilecekleri bir ekspertiz hizmeti sunmak, TÜV SÜD D-Expert olarak sektörün ihtiyaç duyduğu profesyonel hizmet anlayışı ve güvenilirlik hususunda ilklere imza atmaya devam ediyoruz. İstanbul-Maslak şubemizin de almış olduğu TS13805 Hizmet Yeterlilik Belgesiyle alıcıların güvendiği marka olma hedefini her geçen gün daha ileriye taşıyoruz' dedi.