Otokar yılın son teslimatını gerçekleştirdi!

Otokar, Türkiye’nin dört bir yanında belediyelerin toplu taşıma filolarını yenilikçi ve çevre dostu araçlarıyla güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye’nin yanısıra İspanya’dan Almanya’ya, Fransa'dan Belçika ve İtalya'ya kadar dünyanın 50'den fazla ülkesinde 35 binden fazla otobüs satışı gerçekleştiren firma, 2019 yılının son teslimatını ESHOT’a yaptı.

Alsancak Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen 15 adet KENT otobüsünün teslimat töreni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey ve Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç’ün katılımıyla gerçekleşti.

12 metrelik KENT otobüsleri sunduğu konfor ve teknolojiyle Avrupa’da da en çok tercih edilen modeller arasında.