Otokar’ın cirosunun yüzde 81’i ihracat!

Otokar, yılın ilk 6 aylık sonuçlarını paylaştı. Fikri mülkiyet hakları kendine ait ürünleriyle 5 kıtada 60’tan fazla ülkede faaliyet gösteren Otokar, ticari ve savunma sanayiindeki araç teslimatlarıyla 2019'un ilk yarısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 163 artırarak 1,3 milyar TL ciro ile kapattı. Otokar, ihracatını ise geçen yılın aynı dönemine göre 5 katına çıkarmayı artırmayı başardı. İlk altı ayda 2018 yılı karlılığının da üzerine çıkmayı başaran Otokar'ın cirosundaki ihracat payı yüzde 81 düzeyine ulaştı.

Geçen yıl dünya markası olma hedefi ile ihracata ağırlık veren Otokar'ın yürütülen çalışmalarla ilk yarıda geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 30 düzeyinde olan ihracatın ciro içindeki payını yüzde 81 düzeyine taşıdığını belirten Genel Müdür Serdar Görgüç; “2019'a iç pazarda otobüs alanındaki liderliğimizi koruma, ihracatta ise hem ticari hem de askeri araçta büyüme hedefi ile başladık. Yılın ilk altı ayında neredeyse geçen yılki toplam performansımıza ulaştık. Elde ettiğimiz sonuçlardan memnunuz. Mühendislik kabiliyetimiz, yetkin insan kaynağımız, geniş ürün gamımız, müşteri ihtiyaçlarına uygun geliştirdiğimiz çözümler, güçlü satış ağı ve satış sonrası hizmetlerimiz ile dünyanın 60'ı aşkın ülkesinde takdir topluyor, satışlarımızı artırıyoruz. Bir Türk şirketi olarak kilometrelerce uzakta global devlerle yarışıp tek kalemde alınan en büyük anlaşmalara imza atıyoruz. 2018 sonunda ciromuzun yüzde 65'ini oluşturan ihracat payını, ilk altı ayda yüzde 81'e taşıdık. Geçen yılın ilk 6 aylık dönemine kıyasla ihracatımızı 5 katına çıkararak ciromuzu 1,3 milyar TL, karımızı ise 195 milyon TL seviyesine yükselttik” dedi.