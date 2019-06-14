Otomobil modellerinin isimleri ne anlama geliyor?

Özellikle sıfırdan oluşturulan bir girişim, fikir, ürün gibi her şeye isim vermek oldukça zor olur. Bir de bunu kitlelere pazarlayacaksanız eğer işin içine birden fazla kısıt zorunlu olarak girer. Ürettiğiniz ürünü pazarlayacağınız coğrafya, bu coğrafyadaki pazar dinamikleri, inanışlar, insan davranışları oluşturulan isimi temelden etkileyen faktörlerdir.

Otomobil üreticilerinin ortaya çıkarttıkları ürünlerini adlandırırken ne kadar zorlandığını bu durumla fark ediyorsunuzdur. Markaların bazıları rakamları ve bazıları da harf ya da kelimeleri model adı olarak tercih ederken bazıları da her ikisini de kullanmayı tercih ediyor. Peki hiç bu model isimlerinin ne anlama geldiğini düşündünüz mü? İşte ilginç anlamlara gelen otomobil modeli isimleri.

-Alfa Romeo MiTo

İtalyan üretici Alfa Romeo’nun küçük sınıf otomobili olan MiTO’nun iki farklı anlamı var. Bunlardan birincisi bu modelin üretildiği lokasyon olan Milano’nun Mi’si ve Torino yani FCA’nın merkezinin To’sunun birleşmesi. İkinci anlamı ise mito’nun İtalyanca anlamından geliyor. Mito, İtalyanca’da efsane anlamına geliyor.

-Audi TT

Audi’nin iki koltuklu coupe modelinin adı olan TT, Isle of Man motosiklet yarışlarının adı olan Tourist Trophy’nin ilk harflerinden oluşuyor. Marka bugüne kadar hiç motosiklet üretmedi. Audi markasıyla evlilik yapan DKW, 1930 yıllarına kadar yarış motosikletleri üretiyordu. TT’yi DKW ilk defa 1938 yılında kazanmıştı.

-Bentley Bentayga

Markanın ilk SUV modeli olan Bentayga ismini Kanarya Adaları’ndan alıyor. Marka bu ismi neden kullandığıyla alakalı pek fazla bilgi vermek istemiyor.

-Chevrolet Camaro

1960’lı yıllarda Amerika’daki otomobillerin isimlerinin çoğu C harfiyle başlıyordu. Markanın isim bulma ekibi bu konuyla alakalı çalışmalarını tamamladığında yaklaşık 2000 model ismi olan ve içinde Camaro’nun da yer aldığı bir listeyi üst birime sunmuş. Hiçbir dilde bir anlam ifade etmeyen Camaro Chevrolet tarafından tanıtıma katılan gazetecilere Mustang yiyen küçük ve kısır bir hayvan olduğu söylenmiş.

-Ferrari GTC4Lusso

Markanın 4 koltuklu ve 4 tekerlekten çekişli modelinin ismi 3 parçanın birleşmiş bir hali aslında. Bunlardan birincisi Ferrari’nin klasik modeli olan 1966 model 330 GTC. 4’ün anlamı ise 4 koltuklu olması ve Lusso’nun anlamı ise İtalyanca lüks demek. Eğer sonuna T harfi gelen bir GTC4Lusso görürseniz bu da otomobilin twin-turbo motorlu olduğu anlamına geliyor. T’siz olan V12 atmosferik motora sahip.

-Fiat 500

Fiat, 500 modelini ilk ürettiğinde 479cc’lik 2 silindirli motorla üretiyordu. Model ismini aslında buradan alıyor. Sonrasında gelen 600 modeli ise 633cc’lik 4 silindirli motorla üretildi.

-Lamborghini

Ünlü İtalyan spor otomobil üreticisi Lamborghini’nin aslında model isimlerinin ortak bir noktası var. Örneğin Aventador 1993 yılında olağanüstü cesaretinden dolayı ödül kazanan bir boğanın adıydı. Huracan ise İngilizce’de kasırga anlamına gelen “hurricane”‘nin İspanyolcası gibi olsa da yine dövüşen bir boğanın adıydı. Urus ise hiç dövüşmeyen ve 17. yüzyılda nesli tükenmiş etkileyici bir boğanın adı.

-Nissan Qashqai

Avrupa’nın en çok satan SUV modeli olan Qashqai adını İran’ın Zagros dağlarında yaşayan Türkçe konuşan göçmen bir halktan alıyor. Neden kompakt bir SUV’ye böyle bir isim verildiği ise tam olarak bilinmiyor.

-Tesla

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın ise model isimlerini bir araya gelmesinden ortaya çıkan kelime durumu ilginçleştiriyor. Kronolojik olarak Model S, Model X, Model 3 ve Model Y’nin bir araya gelmesi SX3Y yani SEXY’i çağrıştıracak biçimde özellikle ayarlandığı belirtiliyor.

-Toyota Yaris

Japon markanın B segmenti otomobili olan Yaris’in adı Yunan mitolojisindeki güzellik ve zarafet sembolü olan Charis’ten geliyor. Ancak Toyota’nın pazarlama departmanı Ch’yi Ya yani Almanca’da evet ile değiştirerek modelin ismini Yaris yapmış.