Otomobil satışlarında 11., HTA satışlarında 8. sıradayız!

ODD’nin yayınladığı rapora göre AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak-Ekim döneminde %36,5 ile İzlanda, %10,3 ile İsveç ve %7,1 ile Finlandiya'da düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya %30,5, Romanya %16,2 ve Macaristan %10,4 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2019 Ekim ayında %5,9 arttı ve 1.427.958 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının aynı ayında 1.348.690 toplam adet satış gerçekleşmişti.2019 Ekim ayı sonunda Türkiye, %32,4 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 9. ülke konumunda yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2019 Ocak-Ekim döneminde %3,4 arttı ve 1.828.735 adede yükseldi. 2018 yılının aynı döneminde 1.768.630 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2019 Ekim ayında %6 azaldı ve 175.329 adede düştü. 2018 Ekim ayında 186.500 adet satış gerçekleşmişti. 2019 Ekim ayı sonunda Türkiye, %41,6 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 8. sırada yer aldı.