Otomobil severler için yapılması gerekenler listesi!

– Almanya’nın hız limiti olmayan otoyollarında otomobil kullanmak

Almanya’nın otomotiv endüstrisindeki baskınlığını biliyoruz. Otomobilleri dünyanın her yerinde neredeyse en iyi araçlar olarak seçilen bir ülkenin yolları da otomobil markaları kadar iyi olmalı, değil mi? Almanya’da bulunan otoyolların bazısında hız sınırı bulunmuyor. Ölmeden önce bu yollarda otomobil kullanmak listenin ilk sırasında…

– V12 silindirli bir otomobil kesinlikle kullanın

Türkiye’de bu başlığı yerine getirmek oldukça zor ama imkanınız olursa ya da böyle bir fırsat elinize geçerse kesinlikle geri itmeyin. V8 motorlu otomobillere göre daha güçlü ve daha gürültülü çalışan bu motorlar emisyon sınırlarının değişmesinden dolayı üretilme sayısı gün geçtikçe azalıyor. Bu yüzden elinizi çabuk tutsanız çok iyi olur…

– Volkswagen Beetle yani vosvos kullanmadan olmaz

Arkadan motorlu ve arkadan itişli bir yapıya sahip olan bu otomobil basitliğiyle dünya çapında milyonlarla kullanıcıya ulaştı. Otomobil kültürüne verdiği hizmetlerden dolayı bu aracı kullanmak tüm otomobil severler tarafından yaşanılması gereken bir tecrübe.

– Off-Road yapın

Gün geçtikçe ülkemizde de motorsporlarının sevilen bir dalı olarak ilginin arttığı bir etkinlik olan off-road, asfalt yolun dışında arazi araçlarıyla yapılan bir sürüş. Genellikle engelebeli, çamurlu ve gidilmesi zor yolların seçildiği bu etkinlikte aracı araziye daha uygun olan kazanıyor.

– Bir gününüzü pistte harcayın

Her ne kadar ülkemizde pist kültürü oturmamış ve çok sayıda pist sayısı olmasa da özellikle Formula 1 pistinde düzenlenen “Pist Günleri” etkinliğinde bir gün geçirme şansınız var. O da olmazsa Türkiye Pist Şampiyonası’nın yapıldığı İzmit Körfez Yarış Pisti’de özellikle TOSFED onaylı organizasyonlarda izleyicilerine kapılarını sonuna kadar açıyor.

– Amerika’yı baştan başa otomobil kullanarak geçmek

Oldukça geniş yüz ölçümüne sahip olan Amerika’yı baştan sonra otomobil kullanarak geçmek o güzergahta yer alan birden fazla güzel noktaları görmek oldukça keif verici olacaktır. Özellikle Los Angeles’tan New York’a uzanan bu yok 4-5 günde tamamlanıyor.

– Kendinize hobi otomobili satın alın

Öyle çok pahalı bir şey olmasına gerek yok. Ayrıca 4, 5 kişi binmeyi de unutun. Önemli olan sizin hafta sonu bindiğinizde kendinizi iyi ve mutlu hissedeceğiniz bir otomobile sahip olmanız, hızlı da olur yavaşta size kalmış…

– Ters trafikte araç kullanın

Türkiye’de trafik sağdan akıyor ve bütün hayatımız boyunca biz sağdan akan trafiğin sürücüleri olarak hayatımıza devam ediyoruz. Ayrıca otomobillerinde direksiyonları sağdan akan trafikte solda oluyor. Bir gün bile olsa alışkın olduğunuz trafiğin tersinde araç sürün.

– Önemli otomobil fuarlarından birine katılın

Cenevre, Frankfurt, Paris, Los Angeles gibi otomotiv sektörüne yön veren yeniliklerin sergilendiği, dünyanın her yerinden gelen katılımcıların yer aldığı bu ana fuarlardan birine kesinlikle katılın.

– Donmuş göl üzerinde otomobil kullanın

Başlığı okur okumaz “İskandinav ülkede yaşamıyoruz” dediğinizi duyar gibiyim ama ülkemizde de donmuş göz üzerinde otomobil kullanabilir hatta drift bile yapabilirsiniz. Fırsatınız olursa kesinlikle yapın derim.

– Basit bakımları yapmasını bilin

Aracınızın basit olarak nitelendirilen bazı bakımlarını yapmayı kesinlikle öğrenin. Hava filtresini, yağı değiştirmek gibi.

– Otomobil fabrikası ziyaret edin



Ülkemizde de birden fazla markanın otomobil fabrikaları bulunuyor. Fabrika ziyareti için talepte bulunabilir iyi ve enteresan bir tecrübe yaşayabilirsiniz.