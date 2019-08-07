Otomobil üretimi yatırımı için devletten teşvik hamlesi

Bu karar sonucunda akla gelen ilk detaylar arasında Ford Otosan’ın VW ile birlikte yeni model üretimi için Türkiye’yi seçmesi ve buradaki tesisin kapasitesinin 100 bin adet artırması anlamına geliyor. Ancak şu anki karar sonucunda Ford Otosan bu ithalat teşvikinden faydalanamıyor.

2021 yılında Türkiye’deki üretimini durduracağını açıklayan Honda da ise durumlar biraz farklı. Markanın Türkiye’deki tesisinin üretim kapasitesi 50 bin. Acaba Honda kapasitesini 150 bin adede çıkarıp Türkiye’de kalmaya devam edebilir mi? Aslına bakarsanız Honda’nın üretim tesisini durdurmasındaki temel sebeplerin başında markanın ürün gamındaki değişiklikler ve global üretim ağındaki farklılıklar yatıyor.

Son olarak ülkemizde üretim yapan Hyundai ve Toyota’nın mevcut kapasitelerini 100’er bin adet artırarak bu gümrüksüz ithalat operasyonundan faydalanabileceği gözüküyor. Ancak markalardan gelen bir açıklama henüz yok.