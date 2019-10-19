Otomobillerde sunulan en garip opsiyonlar

-Gökyüzü gibi tasarlanan ışıklı tavan döşemesi

Rolls-Royce markasının opsiyon olarak sunduğu bu donanım özellikle gece sürüşlerinde araç içinde çok farklı bir hava sunuyor. Tavanda yer lan ve yaklaşık 1300 led ampülden oluşan bu donanım müşterinin doğduğu günün gecesindeki yıldızların biçimine göre de tasarlanabiliyor.

-Bentley Bentayga için Breitling saat

Lüks otomobil markaları arasında ilk akla gelenlerden olan Bentley ise sunduğu garip opsiyonlarla dikkat çekiyor. Bentley ilk SUV modeli olan Bentayga’da dünyanın en pahalı saat üreticilerinden biri olan Breitling’in elmas, altın ve incilerle süslenmiş saatini kokpit ortasında sunuyor.

-Range Rover : Etkinlik koltukları

Sanırım sizinde aklınızda bu opsiyona neden ihtiyaç var sorusu beliriyor. Range Rover, ürün gamında en tepede bulunan modeli için listesine böyle bir opsiyon eklemiş. Event Seating yani etkinlik koltuğu olarak geçen bu donanım siz herhangi bir doğa etkinliğindeyken yanınızda bir tabure vs. taşımamanızı sağlıyor.

-Honda Element Köpek Paketi

2009 yılında New York Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Honda Element 2010 yılında Köpek Paketi diye bir donanım tanıttı. Bu paket içinde bagajdan köpeğin rahat inmesi için bir rampa, bagajın rahat temizlenmesi için plastik taban halısı ve su geçirmez özellikler bulunuyor.

-Fiat’tan espresso makinesi

İtalyan otomobil üreticisi Fiat ikonik modeli olan 500’ü satın alan müşterilerine Lavazza’nın espresso kahve makinesini opsiyon olarak sunuyor. Bu makineyi sigara çakmağından alacağı enerji ile çalıştırabiliyorsunuz.

-MINI Convertible : Yağmur alarmı

Üzeri açılabilen MINI modelleri kullanıcısına opsiyonel donanım olarak yağmur yağacak alarmı veren bir aplikasyon sunuyor. Ekstra olarak satın alınan Navigasyon Paketiyle birlikte gelen bu özellik havanın bulutlarla kaplandığı zamanlarda kullanıcıyı uyarıyor.

-Kol dayama ısıtması

Bu donanım Mercedes’in S Serisi modellerinde yer alan bir özellik. Ön iki koltuğun arasında kalan kolunuzu koyduğunuz bu parçanın ısıtma özelliğinin olmasını kim ister? Bu özellik Kış Paketi adıyla eklenen opsiyon donanımında yer alıyor.

-Jaguar Land Rover Etkinlik Anahtarı

JLR’nin geliştirdiği bu anahtar aslında bir bileklik. Aracınızın içine girmek için kullandığınız bu bileklik su geçirmez özelliğine de sahip. Özellikle çok fazla doğa sporuyla ilgilenen kişiler için tasarlandığı

açık. Böylelikle aracınızın anahtarını araç içinde bırakıp, bilekliğinizle sporunuzu yaparken anahtarım nerede diye düşünmenize gerek kalmıyor.

-Porsche 911’in deri kaplı klima menfezleri

Standart versiyonda plastik olan bu parçalar yaklaşık 1000 euro ekstra ile deri kaplı bir hale dönebiliyor. Neden böyle bir kişiselleştirme olduğunun ise bir açıklaması yok. Belki plastik parçalar bir süre sonra

çıkarttığı trim sesini duymamak olabilir…

-Volvo kalp atışı sensörü

Volvo’nun 2006 ve 2015 yılları arasında ürettiği S80 ve V70 modellerinde Güvenlik Paketi ile aracın içinde kapıları kitledikten sonra bir hareketlilik olduğunu kalp atış ritmiyle çözen bir sisteme sahipti. Sistem

araç içinde bir hareketlilik olduğunu anahtar üzerinden kullanıcıya bildiriyordu.

-Honda CR-V duş musluğu!

Honda CR-V 1997 yılında markayı SUV segmentine sokmuş bir modeldi. 12 voltluk soketle çalışan bu sistem bir aloya ve hortuma sahip. Büyük bir su deposu olmasa da özellikle doğa aktiviteleri sonucunda kirlenen çocukların ve ebeveynlerin temizlenmesini sağlıyordu. Neden bir otomobilde duş olur hiç aklım almıyor…

-Tesla biyolojik silahtan korunma sistemi

Bazı üst düzey zırhlı otomobillerde de yer alan bu özellik Tesla tarafından da isteğe göre satın alınan modele uygulanabiliyor. Şimdilik Model S ve Model X otomobillerinde olan bu opsiyonun değeri yaklaşık 4000 bin euro seviyelerinde. Premium Upgrade Package donanımıyla standart olarak bu özellik sunuluyor.