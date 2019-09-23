Otomobilleri değiştiren teknolojiler

EVCİL HAYVAN DOSTU KLİMA

Tesla’nın ilk defa kullanıcılarını tanıştırdığı bu sistem evcil hayvanları otomobil içinde bıraktığınız zaman aktif ediliyor. Böylelikle sevimli dostunuz araç içinde geçirdiği süre boyunca ferah bir atmosferde

bulunuyor.

OTOMATİK PARK

İstanbul gibi büyük ve kalabalık şehirlerde otomobil kullanmaktan ziyade park etmek büyük bir sorun haline gelebiliyor. Birden fazla üretici artık tek tuşla otomobili park ettiren sistemlerini geliştirdi. Bunlara

ek olarak Tesla, BMW ve Mercedes markaları ise akıllı telefon ya da akıllı saat üzerinden otomobilleri park ettiren yazılımları kullanıcısına sunuyor.

BİSİKLET VE YAYA ALGILAMA

Yaya, sürücü ve yolcu güvenliği konusunda çoğu otomobil markasının ilerisinde olan, bu konulara ciddi yatırımlar yapan Volvo bizimle yaya ve bisiklet sürücüsü algılama sistemini tanıştırdı. Bu sistemin hemen arkasında acil durumlarda fren yapan sistemler ve trafik akışı hakkında uyarıda bulunan sistemler geldi. Bu sistem araçların önünde yer alan bir radar yardımıyla çalışıyor. Radar sürekli olarak yolun belirli bir kısmını belirli bir açıda tarıyor ve nesnelerin boyutlarına göre sürücüyü uyarıyor. Bu uyarılara tepki vermeyen sürücüye ise kendi kendine fren yapan teknoloji destek oluyor.

492 KM/S HIZA ULAŞAN OTOMOBİL

Teknoloji sadece hayatı kolaylaştırma ve güvenlik konuları doğrultusunda ilerlemiyor. Otomobillerin tasarımları, rüzgara karşı dirençleri ve teknik altyapıları da gün geçtikçe gelişiyor. Bunların en iyi örneklerinden biri olan Bugatti ise saatte tam 300 mil hız yapabilen Chiron modelini tanıttı, 300 mil yani 492 km/s… Bir otomobilin bu kadar yüksek hızlara çıktığında en önemli durumu tekerlerinin yere temas etmesi oluyor…

KUMANDA KONTROLÜ

Bu teknoloji hayatımıza BMW ile girdi. Alman devin bir akıllı telefon tasarımında olan ekranlı anahtarı aracın detaylı bilgilerini kullanıcısıyla paylaşmasından ziyade aracın ileri geri hareket etmesini de sağlıyor.

Anahtar üzerinden otomobille bağlantıya geçip, motoru çalıştırıp gitmek istediğiniz yönde hareket ettirebiliyorsunuz. Böylelikle kapınızın açılmayacağı durumlarda aracınızı park edebiliyor ya da park ettiğiniz yerden çıkarabiliyorsunuz.

KABLOSUZ ŞARJ

Günümüzde cep telefonları temassız şarj imkanı sunmaya başladı. Bu teknolojik şarj sistemi artık yeni nesil otomobillerde de kullanılıyor. Böylelikle telefonunuzu araç içidne kablo olmadan sadece bir panelin

üzerine koyarak seyahat süreniz boyunca rahatça şarj edebiliyorsunuz.

ALEXA VE SİRİ’NİN ARAÇ İÇİNE GİRMESİ

Amazon internet sitesi ve Apple’ın asistan uygulamaları olan Alexa ve Siri günümüzde birden fazla otomobil markasının multimedya sisteminde kullanılıyor. Alexa’ya Seat, Ford, Lexus ve Toyota’dan ulaşmak

resmi bir şekilde gerçekleşirken, Siri Apple CarPlay yazılımı sunan sistemlerde bu donanım üzerinden kullanıcıya hizmet veriyor.

PARMAK İZİ OKUYUCU

Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai’nin en yeni jenerasyon Santa Fe modeliyle hayatımıza kattığı teknoloji. Otomobilin “Start Engine” düğmesinde yer alan okuyucu kullanıcının önceden tanımlanmış olan parmak izini okuyor ve motoru çalıştırmanızı sağlıyor. Bu sayede güvenliği bir sınıf yukarıya taşımız oluyorsunuz. Güvenlikle birlikte kullanışlılıkta artmış oluyor.

DİJİTAL YAN AYNALAR

Teknolojik ilerlemeler teknoloji kullanımının maliyetini de azaltıyor. Böylelikle yıllar öncesinde hayal olan dokunmatik ekranlı teypler, geri görüş kameraları günümüzde baz donanıma sahip olan modellerde bile

standart olarak sunulur duruma geldi. Bunların bir yenisi de aynaların yerine kamera ve kapı içine yerleştirilen ayna görevi gören ekranlar oldu. Audi’nin ilk tam elektrikli modeli olan e-tron ile hayatımıza giren

bu parçaya tüketicinin alışması bakalım ne kadar zaman alacak?

SÜRÜCÜSÜZ OTOMOBİLLER

Günümüzde en çok konuşulan konulardan biri de sürücüsüz otomobiller. Gelişmiş yapay zeka ve çevreyi iyi bir biçimde okuyup analiz eden sensörler araçların belirtilen hedefe kendi kendine gitmesini sağlıyor. Amerika, Çin ve Almanya gibi sanayi anlamında yol katetmiş ülkeler bu otomobiller geliştirilmesi için özel alanlar belirliyorlar ve markalarda bu teknolojilerini bu alanlarda deneme ve kullanma imkanı buluyor. Çok değil yaklaşık 10 yıl içerisinde otomobili önceden gitmek istediğimiz yere programlayıp sadece arkamıza yaslanacağız.