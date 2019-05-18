Otomotiv endüstrisinin en zengin 10 ismi!

– Garrett Camp & Travis Kalanick – 9 milyar dolar

Aslında Uber’in otomotiv sektörünün içinde olması biraz tartışmalı ama son yıllardaki sürücüsüz araç geliştirme çabaları onları buraya doğru sürüklüyor gibi.

Garrett Camp ve Travis Kalanic 2009 yılında Uber’i buldular. San Fransisco’dan kullanılmaya başlanan bu yeni uygulama günümüz teknolojisine adapte olmuş taksi çağırma sistemi olarak tanımlanabilir.

Günümüzde Uber 785 ana şehirde ve 60 ülkede kullanılan, aylık 91 milyon kullanıcısı olan bir uygulama olarak öne çıkıyor. 2018 yılındaki gelirleri 11.3 milyar dolar! Halka arz eden şirketin toplam pazar değeri ise 75 milyar dolar olarak kabul edildi. StumbleUpon’un da kurucusu olan Camp şirketin yüzde 5’ine sahip eski CEO Kalanick ise yüzde 7’lik bir hisseye sahip.

– James C. Kennedy – 9.3 milyar dolar

James C. Kennedy Atlanta merkezli Cox Communication şirketinin sahibi. Şirket resmi olarak Kennedy’nin büyük babası tarafıdnan 1898 yılında kurulmuş ve o dönemde gazete çıkarıyorlarmış. Gelişen teknolojiye ve döneme ayak uyduran aile kablolu TV ve televizyon üretimine de geçmiş.

Dealer.com’u bularak otomotiv sektörüne doğru genişlemeye başlamışlar. Sonrasında ise müzakere şirketi olan Manheim’ı geliştirmiş ardın da AutoTrader.com’u yayın almışlar.

Grubun 2018’deki yıllık geliri 21 milyar dolar!

– Zeng Yuqun & Huang Shilin – 10.2 milyar dolar

Bu isimleri belki bu yazıdan önce hiç duymamıştınız Zeng Yuqun ve Huang Shilin Contemporaryy Amperex Technology (CATL)’nin kurucuları. Onların ürettiği ürünleri kesinlikle kullanmışsınızdır ya da kullanacaksınız da diyebiliriz.

CATL, otomobiller için dünyanın en büyük lityum iyon pil üreticisi.

2011 yılında bulunan CATL’in Çin ve Berlin’de olan araştırma merkezlerinde 10 bin çalışanı bulunuyor. Hyundai, Volkswagen, Geely ve BMW gibi dev üreticilere pil tedariğinde bulunuyor.

CATL Almanya’daki müşterilerinin isteklerine yetişmek için BMW ve VW ile olan sözleşmeleri doğrultusunda Almanya’da yeni bir fabrika açıyor. 2018 yılında firmanın hisseleri keskin bir biçimde arttı.

Günümüzde Zeng yüzde 26’lık hisseye sahip ve bunun değeri 7 milyar dolar ediyor. Huang ise 3.2 milyar dolarlık yüzde 12’lik CATL hissesine sahip.

– Chung Mong-koo & Ailesi – 14.8 milyar dolar

Hyundai markası Chung Mong-koo tarafından 1947 yılında bulundu. Markanın otomotiv sektöründeki başlangıcı ise 1967 yılında oldu. Hyundai olarak gemi üretimine ise 1973 yılında başladılar.

2001 yılında ölen Chung yerini Chung Mong-Koo’ya yani oğluna bıraktı. Hyundai Motor şuanda Güney Kore’nin en büyük otomobil firması. KIA’nın da hisse çoğunluğunu elinde bulundurarak ortak üretim yaptıklarını da belirtelim.

Hyundai Motors’un 2018 yılı toplam satışları 87 milyar dolar. Chung Mong-koo ve ailenin diğer üyeleri Hyundai Mobis adında yedek parça devi bir firmaya daha sahipler.

– Georg Schaeffler – 15.2 milyar dolar

Schaeffler Grubu’nun sahibi olan Maria Elisabeth’in oğlu olan Georg Schaeffler Almanya doğumlu. Firmanın resmi olarak çalışmaya başladığı tarih 1946 olarak geçiyor ve 2002 yılında Fischer’in otomatik çelik döküm bilya fabrikasını satın aldılar.

2008 yılında Continental şirketinin hissesini alan firma bugün lastik ve otomotiv teknolojileri üreten bu firmanın yüzde 46’sına sahip.

Alman otomotiv endüstrisinin zor zamanları olan geçtiğimiz yıllarda Continental’in kağıt değeri azalınca ailenin de servetinde azalma oldu. Grubun 2017 yılı satışları 16 milyar dolar seviyesindeydi.

– Li Shufu – 15.6 milyar dolar

Çinli Geely firmasının kurucusu Li Shufu’ya merhaba deyin. 23 yaşında Geely’i buzdolabı üretmek için kurduğunu da belirtelim. 1990 yıllarında motosiklet üretimiyle genişleyen firma ilk otomobil üretimini 1998 yılında Geely HQ ile yaptı.

Hızlı bir biçimde gelişen Geely 2010 yılında Volvo’yu Ford’tan 1.8 milyar dolara satın aldı. Volvo’nun satın alınmasıyla birlikte Geely’nin ürettiği otomobiller de gelişmeye başladı. Volvo için geliştirilen yeni alt yapı, teknoloji ve tasarımlar Geely’e de destek olmaya başladı.

Günümüzde ise Geely Lotus Cars ve Proton’un da sahibi. Volvo Grubu’nun çoğunluk hissesi ellerinde. Ayrıca Mercedes’in çatısı altında bulunan Daimler’in de hisselerine sahipler. Son olarak Daimler’in küçük otomobil markası olan Smart’ın da bir kısmını satın alan firma Lynk & Co isminde yeni bir otomobil markası da oluşturdu.

– Agnelli Ailesi – 19 milyar dolar

Agnelli Ailesi’nin hikayesi 1899 yılında Giovanni Agnelli’nin Fiat’ı kurmasıyla başlıyor. Giovanni 1945 yılında öldü ve sonrasında şirket aile üyelerinden biri olmadan 2. Dünya Savaşı’ndan sonra İtalya’da susuz bir şekilde büyüdü.

1966 yılında Giovanni’nin torunu Gianni Fiat’ın başına geçti. Zenginleşen Fiat CNH Global tarım araçları üreten firmayı satın alarak aile şirketi içinde çeşitliliği arttırdı. Fiat sonrasında 1988 yılında Ferrari’yi tamamen satın aldı!

Fiat’ın o dönemki en büyük sorunlarından biri General Motors ile olan ittifakıydı. O ittifaktan kurtulmak için GM Fiat’a 2 milyar dolar ödedi. Fiat’ın o dönemdeki CEO’su Sergio Marchionne ile marka yeni bir rönesans dönemine girdi ve efsaneleşmiş modeli olan 500’ü yeniden üretmeye ve satmaya başladı.

2008 yılındaki küresel kriz sonucunda yeni bir anlaşma yapan Fiat ve Chrysler markaları Fiat Chrysler Automobiles (FCA) grubunu kurdu.

Günümüze geldiğimizde ise Agnelli ailesinden Gianni Agnelli’nin torunu John Elkann şirketin hisse çoğunluğunu elinde tutuyor. FCA haricinde CNH Global, Ferrari ve Juventus futbol kulübünün de hisse çoğunluğu elinde. 2018 yılında Reuters ailenin otomotivden olan gelirinin 17 milyar euro olduğunu açıklamıştı.

– Elon Musk – 21 milyar dolar

Amerikalı girişimci Elon Musk aslında sadece otomotiv sektörüyle ilgilenmiyor. 1971 yılında Güney Afrika’da doğan Musk 1999 yılında x.com’un kurucu ortağı olarak girişimcilik kariyerinde ilk meyvesini almıştır. Sonrasında ise bu şirket online ödeme sistemi olan PayPal’a dönüşmüştür.

Elektrikli otomobil işine 2003 yılında Tesla Motors’un hisselerini alarak giren Musk ilk elektrikli modeli 2008 yılında piyasaya sunmuştur. Tesla yüksek menzile ve çabuk şarj olma özelliklerine sahip olan elektrikli otomobilleriyle otomotiv endüstrisinde yüz yıllardır var olan geleneksel üreticileri temelden sarsan bir model olarak öne çıkmaktadır.

Model S, Model X, Model 3 ve son olarak Model Y gibi birden fazla modeli bulunan markanın yüzde 19 hissesine Musk sahiptir. Bu oranda bir Tesla hissesi de tahmini olarak 9 milyar dolar ediyor. Musk’ın ayrıca uzay yolcuğunu ve roket üreten Space X adında bir şirketi daha var.

– Stefan Quandt ve Susanne Klatten – 38 milyar dolar

Quandt ailesi 2. Dünya Savaşı’ndan sonra hem BMW hem Daimler-Benz hem de Varta kimyasal şirketlerini doğurdu. Herbert Quandt (1910-1982) iki otomotiv devini neredeyse bir araya getirdi. Daimler 1970 yılında hisselerini satarken BMW’nin hisselerini yönetimde söz sahibi olacak seviyede kadar ele geçirdi. Markanın sonrasında gelen başarısının da temelleri onun yatırımlarıyla atıldı.

Herbert’in ölümünden sonra eşi Johanna net kârı 14 milyar dolara çıkartarak Avrupa’nın en zengin kadını oldu. 2015 yılında vefat eden Johanna’nın Stefan Quandt ve Susanne Klatten isminde iki çocuğu mevcut yatırımlarla şirketi aldı. Bu çift BMW’nin yüzde 43’üne sahip.

Stefan dijital güvenlik, lojistik ve yenilenebilir enerjiyle ilgilenirken Klatten Altana’nın hisselerine sahip ve Varta’yı yönetiyor.

– Porsche & Piëch ailesi – 52.8 milyar dolar

Volkswagen Beetle’in tasarımcısı Ferdinand Porsche’yi tanımayan yoktur. Porsche 1930 yılında kendi kurduğu şirkette çalışıyor ve bu şirketi geliştrmek için elinden geleni yapıyordu. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra oğlu Ferry ilk Porsche modeli olan 356’yı üretti. O esnada kızı Louise, o günün Wolfsburg bugünün Volkswagen şirketinde çalışan avukat Anton Piech ile evlendi.

O günkü bu evlilik Porsche ile Volkswagen arasındaki bağlantıyı tanımlıyor. Şirket içindeki bu kompleks ortaklık 2008 yılındaki finansal krize kadar böyle devam etti.

Louise ve Anton’ın oğlu Ferdinand Piech Audi markası için Quattro oluşumunu yaptı. 1990’lı yılların başında ciddi sorunlar yaşayan Volkswagen’i CEO olarak bu durumlardan kurtardığı da söylenir.

Günümüzde ise Piech ve Porsche ailesi VW AG’nin yüzde 30.8’ine sahip bu oranda hissenin değeri 28 milyar dolara tekabül ediyor. Şirketin 2015 yılında yaşadığı dizel motor skandalı satışlarına olumsuz yönde etki etmiş olsa da dünya çapında 10.8 milyon adetlik otomobil satışına sahipler ve yıllık gelirleri 268 milyar dolar!