Genelde artıyor ama otomotivde azaldı!

Otomotiv Distribütörleri Derneği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ilk üç aylık dönemde otomotiv endüstrisi 7 milyar 758 milyon 752 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2018’in aynı döneminde bu rakam 8 milyar 225 milyon 557 bin dolar idi. Geçen yıla oranla otomotiv sektöründeki kayıp yaklaşık olarak yüzde 6 oluyor.

Otomotiv ihracatında en büyük kayıplar sırasıyla İtalya, Almanya ve İran ülkelerine oldu. İtalya’ya geçen yıl gerçekleştirilen otomotiv ihracatı yaklaşık olarak 260 milyon dolar azaldı ve 690 milyon dolar seviyelerine geriledi. Almanya’ya olan kayıp ise yaklaşık olarak 120 milyon dolar geriledi. Avrupa’nın haricinde ihracatın azaldığı bir diğer ülke İran’da ise ihracat 80 milyon doların üzerinde geriledi. Bu üç ülkeye olan toplam ihracat kaybı 460 milyon doları buldu. ABD 61 milyon dolarlık, Belçika 50 milyon dolarlık, Portekiz 30 milyon dolarlık, İsveç de 30 milyon dolarlık ihracat kaybıyla, dış satımı azalan ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye’nin otomotiv ihracatın en büyük pazarı konumunda olan Almanya, sektöründe ihracat anlamında en büyük pazarını oluşturuyor. ilk üç aylık dönemde Almanya’ya yapılan toplam ihracat yaklaşık olarak 1.1 milyar dolar seviyesinde. Öte yandan ilk çeyrekte otomotiv endüstrisinin ihracatını en fazla artırdığı ülke İsrail oldu. İsrail’e ihracat ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 54 milyon 557 bin dolar artarak 220 milyon 260 bin dolara yükseldi.