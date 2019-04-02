Otomotiv pazarı ilk çeyrekte yüzde 44 azaldı!

ODD verilerine göre otomobil satışları, 2019 yılı ilk çeyreğinde geçen yıla göre %43,74 oranında azalarak 68.812 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 122.310 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre %45,58 azalarak 19.657 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 36.120 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil Pazarı %35, Hafif Ticari Araç Pazarı yüzde 36 Azaldı

2019 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 49.221 adet oldu. 76.345 adet olan 2018 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %35,53 oranında azaldı.2019 yılı Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %35,40 azaldı ve 38.628 adet oldu. Geçen sene 59.798 adet satış gerçekleşmişti. 2019 yılı Mart ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Mart ayına göre %35,98 azaldı ve 10.593 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 16.547 adet satış yaşanmıştı.

2019 yılı Mart ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında %44,7 , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %48,3 ve 2000cc üstü otomobillerde %35,9 azalış izlendi. 2019 yılı Mart sonunda 43 adet elektrikli ve 1.833 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.2019 yılı Mart ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %35,44 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 24.386 adet ile sahip oldu.

2019 yılı Mart ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı %54,36'ya, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %63,58'e geriledi.

2019 yılı Mart ayı sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %72,12 pay ile Van (14.176 adet), ardından %12,12 pay ile Kamyonet (2.382 adet), %8,44 pay ile Minibüs (1.659 adet) ve %7,33 pay ile Pick-up (1.440 adet) yer aldı.