Otomotiv satışlarını artıracak haber!

Yükselen döviz kurları ve bunun karşılığında artan otomobil fiyatlarına bir de yüksek faizli krediler eklenince otomotiv satışları gerilemeye 2018 yılının ortalarından itibaren başladı. O günden bu yana pazarın daralması yüzde 50 seviyelerine ulaştı. Devlet bu durumu olumlu bir yöne çevirmek için başta ÖTV ve KDV yüzdelerinde değişiklikler yaptı ve hurda teşviğini artırdı. Bu indirimlerin tümünün pazara faydası olsa da istenilen seviyelere ulaşmak için pazarın daha fazlasına ihtiyaç vardı.

Bugün yapılan açıklamada ise Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’dan anlaşmalı yeni otomobil almak için kredi çekenlere müjdeli bir haber verildi. Binek otomobiller için 50-120 bin TL arasında 36 ay vadeli ve ticari araçlarda 72-120 bin TL arasında 30-60 ay kredi çektiğinizde 0.49-0.69 aralığında faiz uygulanacak.

Bu uygulamadan önce 100 bin TL krediyi Vakıfbank’tan 36 ay vadeli olarak çektiğinizde yüzde 1.13 faiz uygulanıyordu. Bu faiz oranı Ziraat Bankası’nda 1.32, Halkbank’ta ise 1.42 oranındaydı. Yeni düşük oranlı kredi faizleri 1 Ekim 2019 yılından yıl sonuna kadar geçerli olacak.

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Peki anlaşmalı marka ve modeller hangileri oluyor?

BİNEK ARAÇLAR

Fiat Egea 73 bin 900 TL

Renault Clio 92 bin 900 TL

Renault Megane 116 bin 550 TL

Toyota Corolla 105 bin 550 TL

Toyota C-HR 153 bin 350 TL

Honda Civic Sedan 129 bin 500 TL

Hyundai i10 74 bin 720 TL

Hyundai i20 85 bin 400 TL

TİCARİ ARAÇLAR

Fiat Doblo 88 bin 600 TL

Fiat Fiorino 78 bin 400 TL

Ford Transit 132 bin 800 TL

Ford Tourneo Courier 101 bin TL

Custom 180 bin 300 TL



Isuzu D-Max 165 bin 818 TL