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Otomotiv sektörü bankalardan faiz indirimi bekliyor

12 Eylül'de Merkez Bankası'nın 325 baz puan faiz indiriminin ardından gözler tüketici kredileri faizlerine çevrildi. Özellikle otomotiv kredilerdeki yüksek faizden en çok etkilenen sektörlerden biri olduğu için Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) konuyla alakalı bankalardan faiz indirimi beklediklerini açıkladı.

09:25 -
Haberler Otomotiv
Otomotiv sektörü bankalardan faiz indirimi bekliyor

Oyder Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu yaptığı açıklamada, “Bugün dünyada da faizlerin aşağı doğru hareketlendiği bir konjonktürdeyiz. FED faiz indirirken, Avrupa Merkez Bankası faiz indirirken, gelişen ülkelerde faiz indirimine gitmişken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verdiği faiz indirim kararını son derece olumlu ve yerinde buluyorum. 325 baz puanlık faiz indiriminin Türk Lirası'na erişim maliyetinin gerilemesine ve daha az maliyetle finansmana erişime olanak sağlamasına yardımcı olacağını ümit ediyorum. Bankalarımızın da bu indirimi en hızlı şekilde kredi maliyetlerine yansıtması çok önemli olacaktır.Ülkemizde 10 milyar USD'lik yatırım yapmış ve tamamen yerli ve milli şirketlerimiz olan Otomotiv Yetkili Satıcılarının ticaretlerini sürdürebilmelerinin en önemli unsurlarından biri de ucuz ve sürdürülebilir finansmana erişimlerini sağlamaktır.” dedi.

Oyder Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu

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