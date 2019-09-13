Otomotiv sektörü bankalardan faiz indirimi bekliyor

Oyder Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu yaptığı açıklamada, “Bugün dünyada da faizlerin aşağı doğru hareketlendiği bir konjonktürdeyiz. FED faiz indirirken, Avrupa Merkez Bankası faiz indirirken, gelişen ülkelerde faiz indirimine gitmişken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verdiği faiz indirim kararını son derece olumlu ve yerinde buluyorum. 325 baz puanlık faiz indiriminin Türk Lirası'na erişim maliyetinin gerilemesine ve daha az maliyetle finansmana erişime olanak sağlamasına yardımcı olacağını ümit ediyorum. Bankalarımızın da bu indirimi en hızlı şekilde kredi maliyetlerine yansıtması çok önemli olacaktır.Ülkemizde 10 milyar USD'lik yatırım yapmış ve tamamen yerli ve milli şirketlerimiz olan Otomotiv Yetkili Satıcılarının ticaretlerini sürdürebilmelerinin en önemli unsurlarından biri de ucuz ve sürdürülebilir finansmana erişimlerini sağlamaktır.” dedi.