Otomotiv sektörü bu yıl seviyeyi koruyacak

Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Koçak yaptığı açıklamada, 2018’in otomotiv sektörü açısından adeta 4 mevsimin yaşandığı bir yıl olduğunu söyledi.

Geçen yılın başlarının iyi geçtiğini ve ortalamalara uygun ilerlediklerini ifade eden Koçak, ikinci yarısında döviz kurlarıyla faiz oranlarındaki artışla beraber satışlarda önemli seviyede azalma olduğunu dile getirdi. Normalde 80-90 binler seviyesinde olan pazar rakamlarının 20 bin adetlere kadar düştüğünü belirten Koçak, “Fakat yılın son çeyreğinde ekim ayında ÖTV ve KDV indirimlerinin açıklamasıyla stoklarda ciddi anlamda birikmiş olan araçları satma şansımız oldu. Şirketler stoklarını satınca daha sağlıklı yapıya ulaştılar ve yılı 600 bin adedin üzerinde bir şekilde kapattık” dedi.

ÖTV ve KDV indirimlerinin etkisi

Koçak, bu yılın başında “Satışlar nasıl gider?” diye ciddi endişelerinin olduğunu ifade ederek, “ÖTV ve KDV indirimlerinin uzatılması pozitif katkıda bulundu. Daralmayı nispeten biraz daha azalttı. Biz daralmanın yarı yarıya olacağını düşünüyorduk, hatta yarından fazla olacağını düşünüyorduk. Bu indirimlerin ve desteklerin devamı durumunda da geçen yıla paralel bir yere gidebileceğimizi düşünüyoruz. Bundan sonrası için de döviz kurlarının, faizlerin nasıl gideceği bu durumda çok belirleyici olacak.” diye konuştu.

Kiralama şirketlerinin yaşadığı likidite probleminin pazarı ciddi anlamda olumsuz etkilediğini dile getiren Koçak, “Bu likidite problemi nedeniyle aslında pazarın yüzde 20’sini satın alan kiralama şirketleri hemen hemen hiç satın alma yapamadılar. Daha çok perakende müşterilere satış gerçekleşti. Bunun önümüzdeki dönemde faiz oranlarının düşmesiyle, likiditenin de rahatlamasıyla değişeceğini umuyoruz. Beklentimiz bu yönde.” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yatırımlarla ilgili güzel sinyaller alınıyor

Koçak, bu yılı geçen yılla aynı seviyede bitirmeyi öngördüklerini yineleyerek, şöyle devam etti: “2019’da pazarın 2018’e paralel kapanmasını umuyoruz. Oldukça interaktif bir şekilde bizden destek alan, bize destek vermeye açık olan yönetim söz konusu. Biz de bütün sıkıntılarımızı açıkça paylaşıyoruz. Bu destekleri alabildiğimiz sürece bu dönemi atlatabileceğimizi, geçen yıla paralel bir adetle kapabileceğimizi düşünüyoruz. Önemli olan tabii şirketlerin karlılığı için ihracat çok önemli. İhracatın düşmeden devamı çok önemli. Ülkeye yeni yatırım gelmesi önemli. Bununla ilgili güzel sinyaller alıyoruz. Önümüzdeki dönemde de inşallah iyi haberler alırız. İhracat sadece sipariş açısından değil de kendi ürünlerimizi geliştirip ihraç ettiğimiz noktada daha başarılı ve kalıcı başarılar yakalayabileceğimizi düşünüyoruz.”

Çok yerlileşmiş ve başarılı bir yan sanayimiz var

Anadolu Grubunun Isuzu ortaklığıyla yatırımı olan Anadolu Isuzu şirketinde dünyadaki tek Isuzu otobüs üretim üssü olduklarına dikkati çeken Koçak, şunları kaydetti: “Bu yıl büyük bir ihtimalle ciromuzun yüzde 75’ini ihracat gelirlerimizden elde edeceğiz. Geçen yıla göre yaklaşık yüzde 15 ile 20 arası büyümeye işaret ediyor. Rekabetçiliğimizi koruduğumuz, destek aldığımız sürece ihracat gücünün Türkiye’nin her geçen gün artacağını düşünüyorum çünkü Türkiye bölgesindeki Doğu Avrupa ve Orta Doğu’daki en rekabetçi iş gücü rakamlarına sahip. Bunun bu şekilde korunması durumunda başarının devam edeceğini düşünüyorum. En büyük avantajlarımızdan bir diğeri de çok yerlileşmiş ve başarılı bir yan sanayimiz var. Her türlü ürünü geliştirip üretmeye imkanımız var.”

(AA)