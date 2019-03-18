Otomotiv sektörü SUV üretimi ve iç pazara odaklanacak!

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 45'inci Olağan Genel Kurulu'nu geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlenen organizasyonla gerçekleştirdi. Genel kurul kapsamında 2018 yılını değerlendiren OSD Başkanı Haydar Yenigün, otomotiv sanayiinde değişen küresel rekabet ortamı ve 2019 yılıyla ilgili mesajlar verdi.

Türkiye ihracatının yüzde 19’u otomotiv sektörüne ait

Haydar Yenigün, “Bu olumsuzluklara rağmen, ihracatımız geçen yıla çok yakın bir seviyede 1 milyon 319 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatımız %5 gerileme kaydederken ticari araç ihracatımız ise %8 artış gösterdi. Otomobildeki gerileme AB pazarlarındaki durağanlaşma ve SUV talebine olan artıştan kaynaklandı. Son 13 yıldır ülkemizin lider ihracatçısı konumunda yer alan sanayimiz 2018 yılında yeni bir rekora daha imza atarak 32 milyar dolarlık ihracat ile ülkemiz ihracatının %19'unu gerçekleştirdi. İhracatımızın adet bazında %1 daralmasına rağmen, değer bazında artış göstermesi sanayimizin yarattığı katma değer açısından bir başarı göstergesidir” diye konuştu.

Hükümet desteği çok önemli!

OSD'nin, 45 yıldır otomotiv sanayiinin gelişimi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünü belirten Haydar Yenigün, “Geçtiğimiz yıl, sektörümüzün diğer değerli STK'larıyla ortak hareket ederek hurda teşviki, vergi indirimleri, ÖTV matrahlarının güncellenmesi ve ticari araçların kiralanması gibi konularda, devletimizin de ciddi yardımlarıyla önemli sonuçlar aldık. 2018 yılında başlattığımız çalışmalar ile otomotiv sektörünün bir bütün olarak gelişimi için ilk aşamada “Acil Eylem Planı” oluşturduk ve hükümetimiz ile paylaştık. Bu konularda hükümetimiz gerekli düzenlemeleri yaparak, 2018 yılında yaşanan daralmanın sınırlı kalmasını sağlamış ve sanayimizin üretim rekabetçiliğini desteklemiştir” şeklinde sözlerini sürdürdü.

2019 yılında ihracat belirgin şekilde azalacak!

2019 yılında Türkiye otomotiv sanayiini etkileyen temel etmenleri küresel rekabet, korumacı ticaret anlayışı, iç pazardaki daralma ve ihracat pazarlarındaki durağanlaşmaya paralel olarak üretimde beklenen azalma şeklinde sıralayan OSD Başkanı Yenigün, “İhracat pazarlarımız, AB pazarındaki gelişmeler ve Brexit'e ek olarak; SUV pazarında yaşanan artış ve dizel talebindeki ciddi daralma sebebiyle bizleri etkilemeye başladı. Bu şartlar altında 2019 yılında sanayimizin tahmini toplam üretiminin 1,4 milyon adet civarında olmasını bekliyoruz. Toplam üretimin 1,2 milyon adetinin ise ihracat olarak gerçekleşmesini beklemekteyiz” dedi. Tüm bu gelişmeler ışığında 2019 yılında iç pazar ve üretimde daralma sürecinin devam edeceğini öngördüklerini belirten Haydar Yenigün, “Ayrıca, ihracatta yavaşlama sürecinin de bu dönemde maalesef hız kazanma eğilimine girmesini bekliyoruz. Özetle 2019 iç pazarın ciddi daralmasına karşın, ihracatın kısmi yavaşlaması ile üretim seyrinin kısmen korunmaya çalışılacağı bir yıl olacak” bilgisini verdi.

Yenigün, tüm bunlara paralel olarak otomotiv sanayiinin iş modelinin de değiştiğini belirtti. Yeni eko-sistemde başarılı olmak için mobilite sağlayıcılar, teknoloji devleri başta olmak üzere OEM'ler ve tedarik sanayiinin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı ve “Otomotiv endüstrisinin ciddi değişim yaşadığı, korumacılık, ‘tükettiğin yerde üret' yaklaşımının ön plana çıktığı günümüz ticaret ortamında, ‘Değişen küresel otomotiv eko-sisteminin vazgeçilmez oyuncusu olmak' vizyonumuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.