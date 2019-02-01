Otomotiv tedarik sanayisinde hedef 90 milyon Euro’luk yatırım!

Otomotiv endüstrisinin 2018 yılında 31,6 milyar dolar ihracat yaptığını ve bunun 10 milyar dolarının tedarik sanayi tarafından yapıldığını vurgulayan Burhanoğlu, “TOSB üyeleri bu yıl mevcut kapasitelerini ağırlıklı olarak ihracata yöneltecek. 2019 yılında otomotiv endüstrisinde toplam 32 milyar dolarlık ihracat gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Tedarik sanayinin hedefi de geçtiğimiz yıla göre yüzde 20 artış ile 12 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak” dedi.

Otomotiv sektöründe Üretim ve satışta yaşanan düşüşe rağmen ihracatta artış yaşandığını belirten Burhanoğlu, “Otomotiv Endüstrisi Derneği verilerine göre, otomotiv sektöründe 2017'de 28,5 milyar dolar olan ihracat rakamı 2018'de yüzde 11 artarak, 32 milyar dolara ulaştı. Otomotiv tedarik sanayi de 2017 yılına göre ihracatını yüzde 12 artırarak 10 milyar dolara yükseltti” dedi.

3.5 trilyon dolarlık yeni bir pazar oluşacak

Otomotivde dijitalleşmenin önemine değinen Burhanoğlu, Otomotiv sanayinin bütün endüstrilerin önünde tüm yenilikleri uygulayan sanayilerin başında geldiğini aktararak, yeni dijitaleşme pazarının 3.5 trilyon dolarlık bir pazar oluşturacağını dile getirerek “Otonom araçların konuşulduğu, elektrikli araçların olacağı bir gelecekte bizde kendimizi yeniliklere hazırlıyoruz. Eğer planladıklarımızı başarırsak 10 yıl içerisinde TOSB olarak bu yeni pazardan yüzde 1.5 pay alarak ihracatımızı 50 milyar dolarlara çıkarabiliriz” diye konuştu.