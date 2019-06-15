Otomotiv üretimi yüzde 12, ihracatı da yüzde 7 azaldı!

Aylık bazda değerlendirildiğinde ise Mayıs ayında otomobil ihracatı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 4, üretimi ise yüzde 1 artış kaydetti. 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 6 azalırken, euro bazında ise yüzde 2 arttı. Aynı dönemde, ticari araç ihracatı yüzde 2 oranında azalırken, traktör ihracatı ise 2018 yılına göre yüzde 21 artarak 6 bin 530 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde üretim yüzde 14, ağır ticari araç grubunda yüzde 30, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 12 seviyesinde azaldı. 2018 yılı Ocak-Mayıs dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 54, hafif ticari araç pazarı yüzde 53 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 60 azaldı. Yılın ilk 5 aylık döneminde üretim artışı gösteren araç grupları minibüs ve otobüs oldu. Ocak-Mayıs döneminde hem minibüs hem de otobüs üretimi yüzde 9 artış kaydetti.

Üretimin yüzde 86'sı ihraç edildi!

2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 356 bin 200 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 86'sını oluşturan 537 bin 889 adet taşıt ihraç edildi. 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 7 azaldı. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında azalırken, ticari araç ihracatı yüzde 2 oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2018 yılına göre yüzde 21 artarak 6 bin 530 adet olarak gerçekleşti. 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde tutar bazında toplam ihracat, 2018 yılına göre yüzde 6 oranında azaldı ve 13,4 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 2 artarak 11,8 milyar euro olarak gerçekleşti.