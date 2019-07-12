Otomotivde boyahanelere yeni standart geliyor!

PPG tarafından Madrid'te gerçekleştirilen MoonWalk yeni nesil boyama sisteminin dünya lansmanına 30 ülkeden 500’den fazla sektör temsilcisi katıldı. Tanıtım toplantısında bir konuşma yapan PPG Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Michael H. McGarry, yenilikçi boyahane çözümüyle işçilikten tasarruf sağlayarak, hata payını sıfıra indirgermeyi başardıklarını belirterek “MoonWalk sistemi ile renk hazırlama odası bir ameliyathane kadar temiz ve güvenli ortama dönüştü. Sistem, zamandan ve paradan tasarruf sağlayan entegre yazılımıyla süreçleri hiç olmadığı kadar hızlandırıyor. Böylelikle boya hazırlama ve uygulamada çok daha fazla verimlilik elde ediliyor. İşletmeler de karıştırma işleminin otomatikleştirilmesiyle kapasite artışı elde edebiliyorlar” dedi.

MoonWalk tanıtım toplantısına katılanlara, PPG'nin uzman teknisyenleri tarafından özel demolar da gerçekleştirildi. Sektör temsilcileri, renk hazırlama odaları üzerinde sanal gerçeklik (VR) aracılığıyla MoonWalk'ın etkilerini deneyimleme fırsatı da buldular. Yenilikçi teknolojinin manuel karıştırma işlemini nasıl değiştirdiğini ve karışımlarda olağanüstü renk hassasiyet seviyelerini yerinde deneyimleyen sektör çalışanları, şimdiye kadar en iyi boyahane deneyimi de yaşamış oldular.