Otomotivde ÖTV ve KDV indirimi süresi uzatıldı!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan “Cumhurbaşkanı kararı” ile başta otomotiv, beyaz eşya ve mobilya olmak üzere birçok üründe uygulanan vergi indirimleri, bu ayın sonu yerine, bu yılın sonuna kadar uygulanmaya devam edecek. Ancak otomotivde süre yılın sonuna kadar değil! Otomotiv sektöründe olan ÖTV ve KDV indirimi Haziran ayının sonuna kadar uzatıldı.

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Düzenlemeyle, vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan araçlarda, ÖTV oranı yüzde 45’ten yüzde 30’a, fiyatı 70 bin ila 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50’den yüzde 35’e düştü. Ticari araçlara yönelik uygulanan yüzde 18’lik KDV oranı ise yüzde 1’e indirildi.