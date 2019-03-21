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Otomotivde ÖTV ve KDV indirimi süresi uzatıldı!

Artan kurlar yüzünden yükselen sıfır km otomobil fiyatlarına birinci dereceden etki eden ÖTV ve KDV indirimleri 31 Mart'ta sona erecekti. Resmi Gazete'de yayınlanan habere böre Cumhurbaşkanı kararıyla bu vergi indirimleri 30 Haziran 2019 tarihine kadar yani 3 ay daha uzatıldı. Tüm otomotiv sektörünün beklediği indirim yıl sonunda pazarı nasıl etkileyecek birlikte göreceğiz.

08:52 -
Haberler Otomotiv
Otomotivde ÖTV ve KDV indirimi süresi uzatıldı!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan “Cumhurbaşkanı kararı” ile başta otomotiv, beyaz eşya ve mobilya olmak üzere birçok üründe uygulanan vergi indirimleri, bu ayın sonu yerine, bu yılın sonuna kadar uygulanmaya devam edecek. Ancak otomotivde süre yılın sonuna kadar değil! Otomotiv sektöründe olan ÖTV ve KDV indirimi Haziran ayının sonuna kadar uzatıldı.

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Düzenlemeyle, vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan araçlarda, ÖTV oranı yüzde 45’ten yüzde 30’a, fiyatı 70 bin ila 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50’den yüzde 35’e düştü. Ticari araçlara yönelik uygulanan yüzde 18’lik KDV oranı ise yüzde 1’e indirildi.

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Son güncelleme: android-time 09:02 21.03.2019
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