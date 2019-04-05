Otomotivde talep 2. el araçlara kayıyor!

Mart ayında 38.628 otomobil, 10.593 adet hafif ticari olmak üzere toplam 49.221 adet sıfır araç satışı gerçekleşti. 2019 yılının ilk 3 ayında ise toplam pazar 88.469 adet olarak gerçekleşirken, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 44,2 azaldı.

Otoshops Genel Müdürü Murat Aydın, 2019 yılının ilk 3 ayında pazarın beklemeye geçtiğini belirterek “Ekonomide yaşanan dalgalanmalar, faiz oranlarının halen yüksek olması ve yaşadığımız yerel seçimler araç sahibi olmak isteyenlerin taleplerini ötelemesine neden oldu. Ancak bu süreç tamamlandı ve pazarın artık normal dinamiklerine döneceğini tahmin ediyoruz. ÖTV indiriminin uzatılması 0 otomobil pazarına olduğu kadar, aracını değiştirmek isteyenler veya ilk aracını 2 el olarak almak isteyen için de etkili olacaktır. 2. el pazarının 2019 yılını en az 2018 seviyesinde kapatacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Otoshops olarak 2019 yılında 7 bin adetlik satış hedeflediklerini belirten Aydın “Nisan ayıyla beraber pazarda hareketlenmenin başlaması ile beraber bu hedefe doğru gidileceğini düşünüyoruz. 2019 yılında Otoshops olarak büyüyecek yetkili satıcı ağımız ile birlikte satışlarımızı hedeflerimizin üzerinde tamamlayacağız. Otoshops tüm araçlarını 111 nokta ekspertiz, 14 günde değişim, 2 yıla varan garanti, 2 yıla varan yolda yardım ve 12 yaşa kadar 48 aya varan taksit seçeneği ile müşterilerine ulaştırmaya devam edecektir.”