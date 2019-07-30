Otomotivde vergi indirimi olacak mı?

Albayrak, otomotiv sektörüne yönelik yapılan ÖTV indirimlerine değinerek, “Büyüme noktasında olumsuz etkilendiğimiz bu dönemde ekonomide attığımız adımların faydasını gördük. Yılın ikinci yarısının çok daha olumlu olmasını bekliyoruz. Sektör ve temsilcileriyle iletişimimiz devam ediyor. Süreci yakından takip ediyoruz, bu noktada atılması gereken bir adım olursa atarız.” değerlendirmesinde bulundu.

SEKTÖR NE DİYOR?

Otomotiv sektöründeki yöneticilerin bir çoğu vergi indirimlerinin devam etmesinin gerektiğini söylemişti. Haziran ayında açıklama yapan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, “OSD olarak, vergi indirimlerinin uzatılmasına yönelik alınacak kararın otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren tüm oyuncular için kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olan otomotivde mevcut yatırımların korunması, eko-sistemin faaliyetlerini devam ettirebilmesi ve yeni yatırımların çekilebilmesi için iç pazarın cazibesi çok önemli bir etkendir. İç pazar, yılın başından bu yana vergi indirimi desteğine rağmen yüzde 45 geriledi. ÖTV ve KDV indirimlerinin sona ermesi ile de satışlar adeta durdu. Otomotiv sektörünün tamamı için önemli ölçüde destek sağlayan bu programın sona ermesi ile sektörün içinde bulunduğu koşullar daha da zorlaşmış oldu. Bu durumda, iç pazarın mevcut durumunu koruyabilmesi için otomotiv sektörünün tüm paydaşları olarak ortak beklentimiz, otomotivin Türkiye için en öncelikli sanayi olması kabulü ile sektörün bu dönemde zarar görmemesi için destek programlarının süreç boyunca devamının sağlanmasıdır” demişti.

İLGİLİ HABER OSD : ÖTV ve KDV indirimleri devam etmeli!

Ayrıca Otomotiv Distribütörleri Derneği(ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, 2019 sonuna kadar otomobil grubunda motor hacmi 1.600 cc'yi aşmayan araçlarda ve ticari araç grubunda ÖTV'nin sıfırlanmasını ve KDV indiriminin yüzde 1 olarak devam ettirilmesini önermişti.

İLGİLİ HABER Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden öneri : ÖTV sıfırlansın!

Bakan Albayrak’ın yapmış olduğu “Süreci yakından takip ediyoruz, bu noktada atılması gereken bir adım olursa atarız” değerlendirmesi bu durumda otomotiv sektöründen gelecek olan olası vergi indirimi talebinin olumlu yönde karşılanacağı şeklinde yorumlanıyor.