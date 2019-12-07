Otomotivde yılın son kampanyaları

2018 yılının ortasından itibaren daralmaya başlayan otomobil ve hafif ticari araç pazarı için önce devlet sonrasında da markalar belirli önlemler aldı. ÖTV’nin 15 baz puan azaltılması, hurda teşviğinin artması ve kredi faizlerinin azaltılması en çok dikkat çeken hareketler iken markaların kampanyaları da pazarın hareketlenmesine destek oldu.

Her ne kadara satışların ay bazında arttığı söylense de 11 aylık toplam satışta ve 2017 yılı pazarına göre işler pek iyi değil. Yılın son ayına girdiğimiz şu günlerde markalar geçtiğimiz aylarda başarılı olan kampanyalarını sürdürmek istiyor. Ayrıca senenin ilk aylardaki görünümünden dolayı talep tahminlerini düşük yapan markalar kasım ayında stoklarının çabuk tükenmesinden dolayı bazı müşterilerine araç bile vermedi…

İLGİLİ HABER Yıl bitti daralma devam ediyor!

Biz de sizin için 2019 yılının son kampanyalarını bir araya getirdik.

BMW

Aralık ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, BMW 5 Serisi 200.000 TL'ye %0,79 faiz sunarken BMW i3 ve i3s 180.000 TL'ye 0,49 faizli krediyle satın alınabiliyor.

Yeni BMW X1 ise 120.000 TL'ye %0,79 faiz, Yeni BMW 3 Serisi, BMW X2 ve BMW 2 Serisi Active Tourer modelleri ise 100.000 TL'ye %0,79 faiz avantajıyla sunuluyor.

Ayrıca, Yeni BMW 3 Serisi, Yeni BMW X1, BMW 5 Serisi, BMW X2 ve BMW 2 Serisi Active Tourer modellerinde 5.000 TL, BMW X3'te ise 20.000 TL'ye varan yıl sonuna özel cazip takas destekleri Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları'nda BMW tutkunlarını bekliyor.

CITROEN

Yeni Citroën C5 Aircross SUV, 205.000 TL'den başlayan fiyatlarla ve 40.000 TL'ye özel 12 ay %0,99 faiz seçeneğiyle sunuluyor.

Yeni Citroën Berlingo'ya 50.000 TL için 12 ay %0,59 faiz veya 30.000 TL için 12 ay %0 faiz ile sahip olmak mümkün. Ayrıca Berlingo ve diğer tüm Citroën ticari modellerinde nakit alımlarda geçerli olmak üzere 3.000 TL indirim fırsatı sunuluyor.

Citroën C3, benzersiz SUV deneyimi sunan Citroën C3 Aircross SUV, konforun en tarz hali Citroën C4 Cactus, yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi sunan C-Elysée, 50.000 TL için 12 ay %0,59 faiz veya 30.000 TL için 12 ay %0 faiz ile satışa sunuluyor. Bu modellerde ayrıca nakit alımlarda geçerli 5.000 TL indirim fırsatı da bulunuyor.

DACIA

Aralık ayında Dacia'nın Sandero ve Duster modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunurken hafif ticari modeli Dokker'de ise avantajlı fiyatlar yer alıyor. Dacia Sandero ve Duster modellerinde 40.000 TL kredi, 12 ay vade için sıfır faiz mevcut.

Dacia, hafif ticari araç müşterilerine de cazip fırsatlar sunuyor. Aralık ayında Dacia Dokker Van modelinde 6.000 TL, Dokker Combi modelinde ise 4.500 TL indirim fırsatı bulunuyor.

Aralık ayında Sandero 74.900 TL'den, Duster ise 87.900 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Kampanya kapsamında, Dacia Kasko'da anında 1.000 TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim yer alıyor.

HONDA

Honda Civic Sedan modellerinde Aralık ayı sonuna kadar kamu bankaları işbirliği ile 60 bin TL'ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,49 faizli 18 ay taksit imkanı sunuluyor.

CR-V modellerinde ise Aralık ayı boyunca 100 bin TL'ye kadar kredi kullanımına faizsiz 12 ay vade imkanı sağlanıyor.

KIA

Ceed, 1.4 benzinli ve 1.6 dizel motor seçenekleriyle C hatchback segmentinde yer alıyor. Otomobilin otomatik şanzımana sahip versiyonu 9.500 TL'ye varan indirime ek olarak 60.000 TL'ye 18 ay boyunca yüzde %0 faiz oranıyla; manuel şanzımana sahip versiyonu ise 30 bin TL'ye 15 ay boyunca yüzde 0,59 faiz oranıyla yeni sahiplerini bekliyor.

KIA'nın A segmentinde 1.0 litre benzinli motoru ve otomatik şanzıman seçeneğiyle yer alan Picanto modeli ise markanın B segmenti otomobili olan Rio modeliyle birlikte aralık ayına özel olarak 30 bin TL'ye 15 ay boyunca yüzde 0,59 faiz fırsatı sunuyor.

İki farklı benzinli motor seçeneği ve otomatik şanzıman kombinasyonu ile satışa sunulan Stonic modelini ise yine 30 bin TL'ye 15 ay boyunca yüzde 0,59 faizle yetkili satış noktalarında meraklılarıyla buluşturuyor.

MITSUBISHI

Temsa Motorlu Araçlar, 2-31 Aralık 2019 tarihleri arasında Mitsubishi yeni L200, Eclipse Cross, ASX, Outlander ve Space Star modellerinde “%0 faiz” kampanyasını devreye aldı. Aralık ayı kampanyası kapsamında, Yeni L200 4×4 Blizzard AT modelinde 100.000 TL kredi, 24 ay vade ve “0” faiz, 2019 model Eclipse Cross 4×2 Intense CVT modelinde ise 100.000 TL kredi, 12 ay vade ve “0 faiz” ile satışa sunuluyor.

Yeni L200'ün diğer modellerinde ise 70.000 TL kredi için 12 ay vade ve %0 faiz ile satışa devam ediyor.

Mitsubishi Motors'un SUV modeli Eclipse Cross'un 2019 model 4×2 Intense CVT araçlarında 100.000 TL kredi, 12 ay vade ve 0 faiz ile satışa sunuluyor. Eclipse Cross' un diğer paketlerinde ise 70.000 TL kredi için 12 ay vade ve %0 faiz ile satışa devam ediliyor.

Mitsubishi Motors'un 7 kişilik SUV aracı Outlander, 70.000 TL'ye 12 ay %0 faiz sunuyor.

RENAULT

Renault; Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan olarak, anlaşmalı kamu bankalarının sunduğu 50.000 TL kredi 36 ay vade için 0,69 faiz fırsatı ile müşterilerin beğenisine sunuyor.

Renault, hafif ticari araç müşterileri için de cazip fırsatlar yer alıyor. Aralık ayında Kangoo Express modelinde 6.000 TL; Kangoo Multix, Master, Yeni Master ve Trafic ailesinde ise 4.500 TL indirim imkanı bulunuyor.

Aralık ayında hurda teşviki ile Clio HB 74.900 TL'den, Megane Sedan ise 105.900 TL'den başlayan fiyatlarla müşteriler ile buluşuyor. Kampanya kapsamında Renault Kasko'da anında 1.000 TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanı da bulunuyor.