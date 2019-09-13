Otopratik mağazalarında E-Şarj istasyonları olacak!

Brisa, elektrikli araçlar için ulusal çapta şarj çözümleri sunan E-Şarj ile özel bir iş birliği gerçekleştirerek müşterilerine lastiğin ötesinde, kesintisiz bir yolculuk deneyimi sunmaya devam ediyor. Yapılan iş birliği ile Brisa, bayilerinin ve araçlara 360 derece servis ve bakım hizmetleri sunan Otopratik mağazalarında elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunmaya başlıyor.

2022'ye kadar şarj istasyonu sayısında 35 kat artış öngörülüyor

Uluslararası Enerji Ajansı Verilerine göre, 2018'de bir önceki yıla göre 2 milyon artışla sayısı 5,1 milyona ulaşan elektrikli araç pazarı Türkiye'de de her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Özellikle batarya teknolojileri ve hızlı şarj istasyonlarındaki gelişim bu büyümede önemli bir rol oynuyor. Boğaziçi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Türkiye Ulaştırma Sektöründeki Elektrikli Araçların İklim Değişikliği ve Elektrik Talebi Etkileri Projeksiyonu başlıklı araştırma raporuna göre; 2022 yılına kadar ülkemizdeki elektrikli araç sayısının 56 kat artarak 140 bine, şarj istasyonu sayısının ise 35 kat artışla 14 bine ulaşacağını öngörülüyor.

Eşarj Genel Müdürü Cem Bahar ayrıca; “Bir start-up olarak kurulan Eşarj artık çoğunluk hissesi Türkiye’nin lider enerji şirketi Enerjisa Enerji'ye ait bir yapıda geleceğe daha güçlü bir şekilde ilerliyor. Enerjisa’nın da bizlere kattığı vizyon ve destekle ülkemizde bu konuda lider oyuncu olarak kalmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.