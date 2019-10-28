Ott Tanak WRC Şampiyonu oldu!

WRC'de şu ana kadar gerçekleştirilen 13 yarışın 7'sini kazanan Tanak, galibiyetlerine farklı zemine sahip etapların olduğu İspanya'da da devam ettirdi. Hafta sonu boyunca kontrollü yarışan Tanak, yarışın sonundaki Güç Etabı'nda sonuna kadar zorladı ve 3.6 saniye farkla bu bölümü kazanarak şampiyonluğu garantiledi.

Takım kaptanı Tommi Makinen yarışın ardından tarihi bir an yaşadıklarını ifade ederek, “Tüm takım için büyük bir ödül aldık ve Tanak hedefine ulaştı. Hafta sonu boyunca baskı büyüktü ama Güç Etabı'nda gerekeni yaparak harika bir iş çıkardı. Bu sonuçlarla birlikte Markalar Şampiyonluğu mücadelesinde Avustralya'da galip gelme şansımız var” dedi.

Kariyerinin ilk Pilotlar Şampiyonluğu'nu kazanan Ott Tanak ise, hedefine ulaştığını söyleyerek, “Büyük bir baskı vardı ve en başında bununla mücadele etmek zordu. Ancak rallinin sonlarına doğru iyi bir tempo yakaladık ve Güç Etabı'nda istediğimiz sonuçları aldık. Takıma da harika bir iş çıkardığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.