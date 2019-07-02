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ÖTV indiriminin bitmesi ikinci el pazarına yaradı!

Otomotiv sektörünün gündeminde bulunan ve daha önce iki defa uzatılan ÖTV teşviki, hem pazar hem de araç satın almak isteyenler için ayrı bir önem taşıyor. ÖTV teşvikinin uzatılmamasıyla birlikte ikinci el araç pazarının olumlu tepki verdiğini belirten Garenta ve İkinci Yeni Genel Müdürü Emre Ayyıldız, ikinci el otomobil fiyatlarında, ÖTV teşvikinin uzamamasının etkisi olarak ilk günde ortalama yüzde 2 artış yaşandığını kaydetti.

Sozcu.com.tr
12:50 -
Haberler Otomotiv
ÖTV indiriminin bitmesi ikinci el pazarına yaradı!

30 Haziran 2019'da son bulan ÖTV teşvikiyle birlikte ikinci el otomobil satış fiyatlarında artış yaşandığını belirten Garenta ve İkinci Yeni Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Bir süredir gündemde olan ÖTV teşvikinin uzamamasına ikinci el pazarı hızlı reaksiyon verdi. Türkiye'nin ilk online açık artırma araç satış platformu olan İkinci Yeni’de, sadece Pazartesi günü açık artırmadaki araçlarımız yaklaşık 5.000 adet teklif aldı. ÖTV indiriminin kalkmasının ardından sadece ilk günde fiyatlar %2 oranında yükseldi. Temmuz ayı içerisinde ÖTV artışından kaynaklı sıfır araç liste fiyatlarında olması beklenen ortalama %10 ‘luk artışın etkisi ile ikinci el otomobil fiyatlarının kısa zamanda %5'in üzerinde artacağını öngörüyoruz. Bu nedenle ikinci el otomobil almak isteyenler için bu geçiş döneminin bir fırsat olarak değerlendirilmesini tavsiye
ediyoruz” dedi.

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Garenta ve İkinci Yeni Genel Müdürü Emre Ayyıldız

Son güncelleme: android-time 12:51 02.07.2019
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