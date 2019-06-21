ÖTV indiriminin sona ermesinden önceki son kampanyalar!

ALFA ROMEO’DAN NAKİT İNDİRİMİ

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GÜNDE 40 TL’YE DACIA

Kampanya dahilinde Dacia Sandero 39,90TL, Dokker 49.90TL ve Duster 59.90TL gibi cazip günlük ödeme seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Artan ödeme seçeneği ile yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşteriler, yüzde 2,09 faiz oranından faydalanıyor.

Hafif ticari araç almayı düşünen ve artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen müşteriler için Dokker modelinde 60.000 TL kredi, 12 ay vade seçeneği için 0,99 faiz fırsatı yer alıyor.

Haziran ayında Sandero 76.250TL, Dokker 78.250TL, Logan MCV 89.250TL, Lodgy 96.250TL, Duster ise 99.250TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

FIAT ENİŞTELERİ UNUTMADI!

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RENAULT’TAN ÖDEME KOLAYLIĞI

Müşteriler, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 30.000TL peşinat ve aylık 1.500TL'den başlayan taksit seçenekleri ile Renault sahibi olma fırsatı buluyor. Kampanya kapsamında Clio HB modeline 30.000TL peşinat ile 1.500TL'den başlayan taksitlerle sahip olunabiliyor. Megane Sedan'da 40.000TL peşinat ile 2.000TL aylık taksit avantajı sunulurken Captur modeli için 65.000TL peşinat ile 2.500TL aylık taksit bulunuyor. Kampanyada Kadjar ise 65.000TL peşinat ve 3.000TL gibi cazip aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunuluyor. Artan ödeme seçeneği için 2,09 faiz oranı yer alıyor.

Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen hafif ticari araç müşterileri için 24.000 TL'ye kadar 12 ay vade için sıfır faiz, 60.000 TL'ye kadar 12 ay vade seçeneği için 0,99 faiz fırsatı bulunuyor.

Haziran ayında Clio HB 80.750 TL, Kangoo 96.250TL, Megane Sedan 108.250TL, Trafic ve Master 124.750TL, Captur 140.250TL, Yeni Kadjar ise 158.250TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

MERCEDES-BENZ TÜRK’TEN HAZİRAN AYINA ÖZEL FIRSATLAR

Facelift öncesi C-Serisi Sedan, Coupé, Cabriolet, SLC ve CLA otomobiller için bu aya özel 100.000 TL'ye 12 ay vade ve %0 faiz oranından yararlanabiliyor. Ayrıca 180.000 TL tutarında krediye 36 aya kadar % 0,99 faizli geri ödeme seçeneği sunuluyor.

E-Serisi otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Haziran ayına özel E-Serisi Sedan, E 300 Coupé, E 300 Cabriolet model otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 250.000 TL'ye 36 ay % 1,99 faiz oranı fırsatı sunuyor.

Mercedes-Benz GLA sahibi olmak isteyenler için ise 140.000 TL krediye 36 ay vade ve %1,99 faiz oranı sunuluyor.

MINI ÖTV AVANTAJI SAĞLIYOR

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SKODA’DAN DÜŞÜK FAİZ

Skoda Haziran ayı boyunca Octavia satın almak isteyenlere uygun fırsatlar sunuyor. Markanın Kalbi konumunda yer alan Octavia, geniş motor seçenekleriyle birlikte her beğeniye hitap ediyor.

Hurda teşvikiyle birlikte 120 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan Octavia için fırsatları değerlendirmek isteyenler, yüzde 5 kampanya indirimiyle özel fiyatlardan yararlanabilecekler. Ayrıca Octavia tercih edenler, yüzde 0.99 faiz oranıyla 40 bin TL 12 aya kadar krediden yararlanabilecekler.

SUZUKI VITARA TAKAS DESTEĞİ

Suzuki Vitara, avantajlı kampanyalarına yaz aylarında da hız kesmeden devam ediyor. Haziran ayına özel kapsamı artırılan takas kampanyası kapsamında, Suzuki Vitara almak isteyen otomobil kullanıcıları eski otomobillerini takasa verdiklerinde 5 bin TL'ye kadar özel takas desteğinden yararlanabiliyor.

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VOLKSWAGEN CADDY VE TRANSPORTER’DA İNDİRİM YAPTI

Volkswagen Ticari Araç, KDV ve ÖTV indirimlerine ek fırsatlar sunmaya devam ediyor. 30 Haziran'a kadar sürecek kampanya kapsamında Caddy versiyonlarında 19 bin TL'ye, Transporter versiyonlarında ise 23 bin TL'ye varan indirimler sunuluyor.

Kampanya ile Caddy modelleri 94 bin 552 TL'den, Transporter modelleri ise 112 bin 467 TL'den başlayan fiyatlarla alınabiliyor. Volkswagen Ticari Araç'ın kampanyasında bu indirimlere ek cazip ödeme koşulları da yer alıyor. Volkswagen Doğuş Finans (VDF) iş birliği ile uygulanan faiz kampanyası kapsamında, Volkswagen Ticari Araç'ın tüm modelleri için 100 bin TL'ye 36 ay yüzde 1,99 faiz oranı sunuyor.