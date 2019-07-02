ÖTV ve KDV indirimleri sona erdi!

Otomotiv sektöründe uygulanan vergiler, devletin eline geçen ve toplamak için en az efor sarf edilen vergi biçimi olduğu için çok önemli. Çünkü siz otomobil satın alırken yani aracınız daha yola çıkmadan bu vergileri ödüyorsunuz. Devlet bu vergi kaleminden özellikle de içinde bulunduğumuz bu dönemde, haklı olarak vazgeçmek istemiyor. ODD Başkanının yapmış olduğu ÖTV’yi sıfırlayalım çağrısı da bu yüzden biraz yanıtsız kaldı…

VERGİ İNDİRİMLERİ NASILDI?

Ülkemizde otomotive uygulanan ÖTV hakkında bilgi vermek gerekirse, 1.6 litre ve altında motor hacmi olan otomobillerde vergisiz fiyatı 70 bin TL’yi aşmayanlar %45, 70 ila 120 bin TL arasında vergisiz fiyatı olan araçlarda %50 olarak uygulanıyor. 120 bin TL ve üzerinde fiyatı olan araçlar içinse bu oran %75 olarak belirlenmiş durumda. Ancak 1 Kasım 2018 tarihinden 30 Haziran 2019 tarihine kadar bu oranlar 15 puan düşürüldü.

15 puanlık vergi indirimi bir otomobilin fiyatına yüzde 10 ile 30 arasında yansıdı diyebiliriz. Şimdi ise bu oranlar eski haline geri döndü yani otomobil satın alacaklar yüzde 10 ile 30 oranında daha fazla fiyat ödeyecekler. ÖTV ve KDV indiriminin bittiği 30 haziran tarihinden itibaren çoğu marka fiyat listelerini güncellemeye devam ediyor. Yani fiyatları açıklamıyorlar. Açıklayanlardan Toyota’da ise durum şöyle:

Markanın Türkiye’de üretilen sedan otomobili Corolla 1.6 Vision 29 haziran tarihinde 108 bin 200 TL’den satın alınıyordu. Bugün ise fiyatı 120 bin 500 TL’ye çıktı. Fiyattaki değişim yüzde 11.4 olarak gerçekleşmiş durumda. Aynı markanın ticari araç sınıfında yer alan modeli olan Hilux pick-up’ında ise 29 haziranda fiyatı 193 bin 300 TL idi. Bugün ise 225 bin 100 TL’ye çıkmış olan fiyattaki değişim yüzde 16.45 olarak gerçekleşti.

“ÖTV ve KDV indiriminin devam etmemesine yönelik otomotiv sektöründen de açıklamalar geldi”

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nin (OYDER) yaptığı açıklamada, “Otomotiv sektörünün desteklenmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 31 Ekim 2018'de başlatılan ÖTV ve KDV indirimleri 1 Temmuz itibarı ile sonlanmıştır. 2018 Yılının ilk 6 ayına göre yaklaşık yüzde 45 daralma yaşayan sektörümüz ÖTV ve KDV desteğinin sonlanması sonrası maalesef yılı beklentilerin altında kapatacaktır.” denildi.

Ayrıca, “Özellikle Yetkili Satıcılık müesseselerinin bu adetler ile yaşamlarını sürdürmeleri mümkün olamayacak ve hem şirket kapanmaları hem de yoğun emeklerle kazandığımız istihdam kayıpları yaşanması gündeme gelecektir. Hükümetimizin sektörümüze karşı özellikle son dönemde verdiği desteklerden dolayı son derece memnun olduğumuzu ayrıca belirtmek isteriz. Hurda uygulamasının başlaması, ÖTV matrahlarındaki düzenlemeler, hurda rakamlarının yukarı yönlü revize edilmesi, BDDK tarafından taşıt kredilerinde yapılan düzenlemeler ve 8 ay boyunca devam eden ÖTV ve KDV indirimleri gerçekten sektörümüzü önemli ölçüde desteklenmiştir. Ancak ilk altı ay gerçekleşmelerine baktığımızda bu desteklerin artarak devam etmesinin son derece kritik olduğunu sektörümüz adına belirtmemiz lazım. Bugün tamda uçurumun kenarında durmaktayız, bu desteklerin azalması sektörün dengesini bozar, desteklerin artarak devam etmesi ise bizi uçurumun kenarından almasa da düşmemize engel olur. Ülkemize karşı yapılan mesnetsiz ekonomik saldırılardan el birliği ile çıkabilmemiz için bir süre daha desteklerin devam etmesi gerekmektedir kanaatindeyiz. Konuyla ilgili olarak Hükümetimizin alicenap tutumuyla bizi boş çevirmeyeceğine inanıyoruz. Bugüne kadar esirgemedikleri destekleri ile ÖTV ve KDV indirimlerinin devam ettirilmesini tüm sektör şirketleri ve çalışanlarımız adına beklediğimizi belirtmek isteriz.”

Garenta Genel Müdürü Emre Ayyıldız ise yaptığı açıklamada indirimlerin bittiği tarihten itibaren ikinci elde yukarı yönlü bir hareketliliğin olduğu yönünde oldu. Ayyıldız, “Bir süredir gündemde olan ÖTV teşvikinin uzamamasına ikinci el pazarı hızlı reaksiyon verdi. Türkiye'nin ilk online açık artırma araç satış platformu olan İkinci Yeni, sadece Pazartesi günü açık artırmadaki araçlarımız yaklaşık 5.000 adet teklif aldı. ÖTV indiriminin kalkmasının ardından sadece ilk günde fiyatlar %2 oranında yükseldi. Temmuz ayı içerisinde ÖTV artışından kaynaklı sıfır araç liste fiyatlarında olması beklenen ortalama %10 ‘luk artışın etkisi ile ikinci el otomobil fiyatlarının kısa zamanda %5'in üzerinde artacağını öngörüyoruz. Bu nedenle ikinci el otomobil almak isteyenler için bu geçiş döneminin bir fırsat olarak değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

ÖTV ve KDV indirimlerinin devam etmemesi ne anlama geliyor?

Sıfır km otomobil ve hafif ticari araçların fiyatlarında yaklaşık %10 ile %30 oranında artış anlamına geliyor. Ayrıca 2019 yılının ilk 6 ayına göre yüzde 45 daralan pazarın daralmaya devam edeceği ve yıl sonunda toplam satış adedinin 400 bin tahminlerinin altında kalacağını da buna ekleyebiliriz. Özellikle markaların satış noktalarında yani yetkili satıcılarda bu durum daha hissedilir biçimde olacak. Henüz devletin ilgili kademeleri tarafından yapılan vergi indirimi uzatılmasıyla alakalı bir açıklama yok.