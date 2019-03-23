ÖTV ve KDV indirimlerine ek kampanyalar

ALFA ROMEO

Alfa Romeo, kompakt sınıftaki temsilcisi Giulietta için özel bir kampanya sunuyor. Giulietta’nın dizel otomatik versiyonlarında, 144 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve devam eden ÖTV indirimine ek olarak otomobilin fiyatının “yarısını peşin, yarısını sıfır faizli kredi” ile ödeme imkânı sunuluyor.

CITROEN

Marka ÖTV ve KDV indirimine ek olarak 36.000 TL için 24 aya kadar yüzde 0 faiz fırsatı ile veya 50.000 TL için 48 ay vadeli ayda sadece 1.500 TL taksit imkanı sunuyor. Ayrıca markanın önemli modellerinden olan b segmenti otomobili C3 87 bin 650 TL’den satın alınabiliyorken, en çok satan Citroen olan C-Elysee 75 bin TL’den alıcısını bekliyor!

DACIA

Kampanya kapsamında Dacia Sandero 39,90 TL, Dokker 49.90 TL ve Duster 59.90 TL gibi cazip günlük ödeme seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Kampanyada bir yıl uzatılmış garanti hakkının yanı sıra Dacia Kasko'da anında 1.000TL indirim imkanı sunuluyor. Artan ödeme seçeneğiyle yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşteriler, yüzde 1,99 faiz oranından faydalanıyor.

Hafif ticari araç almayı düşünen ve artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen müşteriler için Dokker modelinde 50.000 TL kredi, 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı yer alıyor.

FIAT

Fiat'ın Mart boyunca geçerli olacak satış kampanyasında Egea Model Ailesi ile 500X ve 500L'de, otomatik vites farkı kadar indirim fırsatı sunuluyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili ünvanını üç yıldır sürdüren Fiat Egea Ailesi'ne ay sonuna kadar 66 bin TL'den başlayan benzersiz fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Mart ayında, Fiat 500 Ailesi'nin üyeleri de cazip koşullar ile satın alınabiliyor. Apple CarPlay ve Android Auto destekli 7” Multimedia Sistemi ve 455 litrelik geniş bagaj hacmi ile ailelerin gözdesi olan 500L ile orijinal Fiat 500 tasarımını gerçek bir SUV deneyimi ile birleştiren yüksek performanslı 1.6 lt dizel otomatik 500X'de de benzer şekilde otomatik vites farkı kadar indirim imkanı bulunuyor.

HONDA

CR-V için Honda, Mart ayı boyunca 100 bin TL'ye 15 ay vade ile yüzde 0,5 faiz oranı ile kredi kullanımı sağlıyor.

Honda Civic Sedan'ın benzinli ve Elegance ECO versiyonunda 30 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuluyor. Benzinli Civic Hatchback'te de 30 bin TL'ye kadar yüzde 0,5 oranla kredi kullanılabiliyor.

Kampanyaya dahil olan Civic modellerinin dizel motorlu versiyonlarında da aynı faiz oranı ve taksit sayısı ile 50 bin TL'ye kadar kredi kullanılabiliyor. Ayrıca LPG'li versiyon olan ECO modelinin Executive donanımında da 50 bin TL'ye kadar kredi kampanyası bulunuyor.

JEEP

Jeep, Renegade modelinde geçerli ÖTV ve tüm indirimlere ek olarak eski otomobilini getirenlere ekstra 10 bin TL takas desteği veriliyor. Dileyenler, Jeep Renegade için 50 bin TL'ye kadar 12 vadeyle yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğinden de faydalanabiliyor.

Mart ayı boyunca 2018 model Jeep Compass satın almak isteyenler ise cazip fiyat avantajları ile birlikte 100 bin TL'ye kadar 12 ay vadeyle yüzde 1,49 faiz oranlı, eşit ödemeli kredi kampanyasından yararlanabiliyor.

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in Mart ayına özel hazırladığı kampanya kapsamında E-Serisi Sedan, E 300 Coupé, E 300 Cabriolet, Facelift öncesi C-Serisi Coupé, Cabriolet, SLC ve GLA model otomobil alımlarında avantajlı fırsatlar sunuluyor.

Mercedes-Benz E-Serisi Sedan, E 300 Coupé, E 300 Cabriolet model otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda kişisel ve kurumsal müşterilere kişiye özel ödeme planı ile 12 ay vadeli 100.000 TL kredi tutarı için yüzde 0 faiz oranı sunuluyor. Ayrıca müşteriler 36 ay vade ile yüzde 0,99 faizli 200.000 TL kredi seçeneğinden de yararlanabiliyor.

Mercedes-Benz Facelift öncesi C-Serisi Coupé, Cabriolet ve SLC otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 12 ay vadeli 100.000 TL kredi için yüzde 0 faiz oranından yararlanılabiliyor. Ayrıca kampanya kapsamında 180.000 TL'ye varan kredi tutarı için 36 aya kadar yüzde 0,99 faiz seçeneği sunuluyor. Ayrıca Mercedes-Benz GLA otomobil alımlarında 140.000 TL kredi tutarı, yüzde 1,89 faiz ve 36 aya kadar vade imkânları sunuluyor.

Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, arttırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı olan Vito'ya sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 200.000 TL'ye varan kredi için 48 aya varan vadeler ya da %0'dan başlayan faiz avantajından faydalanabilirler.

Far ve yağmur sensörü, rüzgar savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile Sprinter'e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 200.000 TL'ye varan kredi için 48 aya varan vadeler ya da yüzde 0'dan başlayan faiz avantajından faydalanabilirler.

Güvenilir sağlamlık, üstün yük taşıma kapasitesi, 4×4 çekiş sistemi, yüksek sürüş gücü, dışarıdan sert görünüşlü fakat bir o kadar konforlu X-Class sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde yüzde 0'dan başlayan cazip faiz oranları, 200.000 TL'ye varan kredi imkanı, 48 aya varan vade seçeneklerinden faydalanabilirler.

RENAULT

Renault, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 30.000TL peşinat ve aylık 1.500 TL'den başlayan taksit seçenekleriyle otomobil sahibi olma fırsatı tanıyor. Kampanya dahilinde Clio HB modeline 30.000 TL peşinat ile 1.500 TL'den başlayan taksitlerle sahip olunabiliyor. Megane Sedan'da 35.000 TL peşinat ile 2.000 TL aylık taksit avantajı sunulurken Captur modeli için 40.000 TL peşinat ile 2.000 TL aylık taksit bulunuyor.Kampanyada Kadjar ise 55.000 TL peşinat ve 3.000 TL gibi cazip aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunuluyor. Artan ödeme seçeneği için 1,99 faiz oranı yer alıyor.

Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen hafif ticari araç müşterileri için 60.000 TL kredi ve 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı devam ediyor.

SUZUKI

Suzuki Vitara 20 bin TL'ye 12 ay vadeli faizsiz kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor. Üstelik hem Kadınlar Günü hem de Tıp Bayramı'na özel olarak yeni Swift modellerinde 3 bin TL, Vitara modellerinde ise 4 bin 500 TL'ye varan ek indirim fırsatları sunuluyor.

Suzuki, Mart ayı boyunca 250 cc ve altı modellerinde yüzde 8 ÖTV indirimine ek olarak yüzde 22'ye varan ek indirimler sunduğu özel kampanyasıyla dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında indirim imkanı sunulan Burgman 200/ABS ve Address 110 modelleri şehir içinde hayatı kolaylaştırırken konforlu yapılarıyla da göz dolduruyor. V-Strom 250 ABS modeli uzun yolculuklarda gerçek bir yol arkadaşı olurken, sınıfının en hafif modellerinden birisi olarak dikkat çeken GSX-S 125 ABS ve GSX 250 R ABS ile GSX-R 125 ABS ise sportif kimliğiyle yüksek performans sunuyor.

BMW Motorrad

BMW Motorrad, Motobike Istanbul 2019 Motosiklet Fuarı'na özel olarak hazırladığı avantajlı satın alma fırsatlarına Mart ayında da devam ediyor. 2018 model yıllı BMW motosikletler için cazip fiyatlarla birlikte +1 yıl uzatılmış garanti hediyesi de sunan BMW Motorrad, 2019 modeller için de +1 yıl uzatılmış garanti hediyesini Mart ayı boyunca vermeye devam edecek. Ayrıca Borusan Otomotiv Premium Finans'ın, 48 aya varan eşit taksit imkânı veya balon ödemeli 36 ay taksitlendirme seçenekleri gibi cazip satın alma koşulları da Mart ayı boyunca motosiklet sahibi olmak isteyenlere sunuluyor.

RENAULT ve DACIA SERVİS KAMPANYASI

Renault ve Dacia araç sahipleri, otomobillerini bahar aylarına fırsatlarla hazırlıyor. 18 Mayıs 2019 tarihine kadar yetkili servislerde geçerli olan Bahar Servis Kampanyası kapsamında tüm bakımlarda yüzde 25, fix paketlerde, mekanik ve ön cam onarımlarında ise yüzde 20 indirimli fiyatlar yer alıyor.

4 yaş ve üzeri araçlarda geçerli olan kampanya kapsamında tüm bakım ve mekanik onarımlar yüzde 30 indirimli fiyatlarla sunuluyor.

Ayrıca 4 adet Continental lastik alımında KDV indiriminden yararlanma şansına sahip müşterilere, Michelin lastik alımlarında ise yakıt kartı hediye ediliyor. Kampanya dahilinde Maximum kart ödemelerinde artı 5, World kart ödemelerinde ise artı 4 taksit imkanı bulunuyor.

GOODYEAR YAZ LASTİĞİ KAMPANYASI

15 Mart – 30 Haziran 2019 tarihleri arasında Goodyear marka 4 adet 16 inç 4×4, binek yaz lastiği veya binek dört mevsim lastik alanlar gooodyearclub'ın internet sitesinde geçerli 100 TL'lik hediye çeki, 4 adet 17 inç ve üzeri lastik alanlar ise yine goodyearclub internet sitesinde geçerli 250 TL hediye çeki veya Goodyear satış noktasında kullanılmak üzere servis çekine sahip olacaklar. Bu servis çeki; rot-balans, sökme-takma, montaj, lastik oteli, lastik değişimi, nitrojen, hava gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra yağ ve filtre değişimi, fren sistemi kontrolü ve bakımı, akü değişimi, silecek değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu – cam tamiri gibi araç bakım hizmetleri için geçerli olacak.