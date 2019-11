P Zero World mağazasının yeni şubesi açıldı!

“Lastik butiği” olarak doğru bir şekilde tanımlanabilen P Zero World konseptinde müşteriler, Pirelli'nin en seçkin ürünlerinin yanı sıra spor ve lüks otomobil sahipleri için özel hizmetleri de aynı tesiste bulabiliyor. Müşteriler, yol kullanımı için en performans odaklı lastikler olan P Zero Trofeo R'den klasik otomobiller için dönemlerinin görünümlerini modern teknolojiyle buluşturan Pirelli Collezione'ye kadar tüm Pirelli yelpazesini sadece dünya çapındaki bu P Zero World mağazalarında keşfedebiliyor. P Zero World mağazalarında yalnızca otomobiller değil, motosiklet ve yol bisikletleri için de lastikler sunuluyor. Ayrıca Montblanc, MV Agusta, Puma, Roger Dubuis ve Tecnorib gibi dünyanın en prestijli markalarından bazıları ile birlikte geliştirilen Pirelli Design aksesuarları da mağazalarda yer alıyor.

Mag Wheel Tyre ile iş birliğinden doğan Melbourne'daki P Zero World, 1200 metrekareden geniş binası ve beş servis rampasıyla şehrin en lüks alışveriş merkezinin karşısında konumlanıyor. Bir aile şirketi olan ve 2000 senesinde kurulan Mag Wheel Tyre, uzun yıllardır Pirelli ile iş birliği yapıyor ve günde ortalama 40 otomobilin servisini gerçekleştiriyor.

NEDEN MELBOURNE?

Avustralya’nın Victoria eyaletinin başkenti olan Melbourne, prestij segmentinde en fazla aracın trafiğe çıktığı şehir olarak dikkat çekiyor. Avustralya’da satılan her üç süper otomobilden biri Victoria’da satılırken, 2019 yılında trafiğe yeni çıkan bu segmentteki araçların sayısı 5.000'i geçmiş bulunuyor. Halen yollarında 50.000’den fazla prestij otomobilin bulunduğu Avustralya'da pazarın büyüme oranları prestij otomobillerde %8, premium otomobillerde %6 ve ülke genelindeki otomobil satışlarında %3 olarak bildiriliyor.

Melbourne'un aynı zamanda Avustralya’daki İtalyanların %36’sından fazlasına ev sahipliğine yapması, Victoria'daki İtalyan asıllı nüfusun ülkedeki en büyük topluluğu oluşturması anlamına da geliyor.