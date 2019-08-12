Pazarlıksız Formula 1 motoru!

Amerika merkezli ve dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan eBay’de şaşırtan bir ilan öne çıktı. İlanda Formula 1 yarışlarında kullanılan otomobiller için özel olarak üretilmiş olan V12 silindirli motor yer alıyor. İlanın açıklamasına baktığınızda ise bu motorun son üretilen V12 silindirli Formula 1 aracının motorundan olduğunu belirtilmiş.

Bugünün kuruyla 2 milyon 81 bin 250 TL’lik fiyata sahip olan bu motor kullanılmasından ziyade sahip olduğu tarihten dolayı bu kadar değerli. Günümüzde Formula 1 otomobillerinde 1.6 litrelik 6 silindirli ve turbo beslemeli motorlar kullanılıyor. Formula 1 aslına bakarsanız hızlı ve aerodinamik unsurların en üst düzeyde olduğu otomobillerin mücadele ettiği bir yarış türü. Ancak otomobillerin çıkarttığı motor sesleri bu organizasyonun fanatiklerini de yakından ilgilendiriyor.