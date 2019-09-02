Periyodik bakım fiyatları ne oldu?

Sadece otomobili satın alırken ödediğiniz parayı hesaplamak işleri en çok zorlaştıran durumlardan biri. Otomobil sahibi olduğunuzda senelik motorlu taşıtlar verginizi, kaskonuzu ve sigortanızı her yıl sabit bir gider olarak ödüyorsunuz. Ancak bu sabit gidere bir de periyodik bakımı da eklemekte fayda var. Periyodik bakımı kimi marka 10 bin km, kimi 15 bin km, kimi de 20 bin km olarak öneriyor. Ancak bunların bir ortak yanı var o da bir sene içinde bu kadar km yapmıyorsanız yağ ve yağ filtresinin değişimi ve diğer sıvılarla filtrelerin kontrolü oluyor.

Yükselen döviz kuru ve enflasyondan bu giderler ne kadar etkilendi?

2018 yılı ortalama enflasyonu TÜİK verilerine göre % 20.30 idi. En az bu seviyede trafik sigortasına, kaskolara, otomobil fiyatlarına, akaryakıta ve yedek parçalara zamlar geldi. Peki ya periyodik bakım fiyatlarına ne oldu?

Özellikle sıfır km yani yeni otomobil alındığı zaman minimum 2 sene arabayı servise götürmeden kullanma olgusu ülkemiz tüketicilerinde hakim. Ancak yeni otomobillerin ilk periyodik bakımları en az 10 bin en fazla 20 bin km sonunda yapılması öneriliyor. İlk periyodik bakımda yağ, hava, polen filtreleri, motor yağı değişimi ve aracın tüm sıvı, fren kontrolleri gerçekleştiriliyor. Elektronik sistemlerin yoğun olduğu yeni jenerasyon modellerin beyinlerine kaydedilen geçmiş arızalar kontrol edilip siliniyor. Peki bu periyodik bakımların fiyatları ne kadar? Ben sizler için ülkemizde üretilen ve bu yüzden servis ağı en geniş olan markaları ve modelleri araştırdım. Listede 2018 yılı ve 2019 yılındaki ilk periyodik bakım fiyatları bulunuyor. Kimi marka ilk bakım için 10 bin km sınırı koyarken kimisi de bu sınırı 20 bin km’ye kadar çıkarmış. Ancak dizel motorlu araçların bakım fiyatı benzinlilere göre daha fazla artmış!