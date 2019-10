Pirelli BMW M8’e özel lastik geliştirdi!

Pirelli ile BMW Group'un uzun yıllara dayalı başarılı işbirliği devam ediyor. Bu kapsamda, Pirelli’nin ultra yüksek performanslı P Zero lastiğinin çeşitli versiyonları yeni BMW M8 için özel olarak tasarlanıp üretildi.

P Zero’nun bu spesifik versiyonu, Pirelli ve BMW Group'un geliştirme ve test birimleri arasında yıllardır süren yakın işbirliği sonucunda doğdu. Pirelli'nin Mükemmel Uyum felsefesi uygulanarak BMW M8'in sürüş özelliklerine göre tasarlanan bir P Zero versiyonu geliştirildi. Bu lastik, BMW Group tarafından “coupé” ve “cabriolet” olarak sunulan M8 varyasyonlarının şasilerine ve özelliklerine mükemmel uyacak şekilde ince ayarlara tabi tutuldu. Yeni BMW homologasyonlu lastikler, yanaklarında ilgili işaretleri taşıyor ve şu ebatlarda sunuluyor: P Zero 275/35 ZR 20 (ön aks) ve P Zero 285/35 ZR 20 (arka aks).

Yeni BMW M8'in tam potansiyelini yansıtmasını sağlıyor

BMW için geliştirilen varyasyon orijinal P Zero'ya kıyasla tur zamanı, kuru ve ıslak zeminde direksiyon hakimiyeti, tutarlılık, frenleme, ıslak zeminde dikey ve yanal tahliye, ağırlık, konfor, gürültü düzeyi ve kilometre açısından daha iyi performans sergiliyor. Özel tasarım P Zero böylece BMW M8’in tam potansiyelini gerçekleştirmesine belirgin katkı sağlıyor.