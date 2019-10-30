Pirelli’den Ferrari 488 Challenge Evo’ya özel lastik

2020 sezonundan itibaren dört Ferrari Challenge şampiyonasında (Avrupa, Kuzey Amerika, Asya Pasifik ve İngiltere) yarışacak yeni Ferrari 488 Evo aracı donatacak yeni Pirelli P Zero DHA lastiği tanıttı. Tanınmış XX programından yarış süper otomobilleri, hiper otomobiller ve tarihi Formula 1 otomobilleri de Pirelli lastikleriyle heyecan verici tanıtımda yer aldı.

PIRELLI VE FERRARI CHALLENGE, 27 YILDIR BİRLİKTE

Pirelli, Mugello'da düzenlenen 27. Ferrari Finali Mondiali etkinliğinde Ferrari 488 Challenge Evo'nun lastiğini tanıttı. Ferrari'nin tüm taleplerini karşılayan lastik, yeni yarış otomobilinin bir önceki modele göre daha hızlı tur zamanı yapmasına yardımcı oluyor. Pirelli, 1993’te bu şampiyonlukların yapıldığı dünyanın tüm bölgelerinde ilk kez sahneye çıktığından bu yana Ferrari Challenge şampiyonasının başladığı 1993 yılından bu yana yarışların dünya çapında koşulduğu her bölgede tek tedarikçi olmayı sürdürüyor.

YEDİ AY, YEDİ PİST

Pirelli mühendisleri bu en yeni lastiği yaratmak için yaklaşık yedi ay Ferrari'deki meslektaşlarıyla yakın işbirliği içinde çalıştı. 275/675-19 DHA (ön) ve 315/705-19 DHA (arka) ebatlarında sunulan yeni lastik, sürüş simülatörleri için de kullanılabilen sanal bir modelden yola çıkılarak geliştirildi. İç mekan laboratuvar testleriyle özellikleri doğrulanan lastikler daha sonra Vallelunga, Mugello, Le Castellet ve Silverstone dahil yedi Avrupa pistinde denendi. Farklı sürüş ve hava koşullarında yol tutuşunu ve bütünlüğü değerlendirmeye yardımcı olan bu denemeler, yeni 488 Challenge Evo’nun çok yönlü performansını da onayladı. Bu otomobil özel olarak geliştirilen yeni P Zero lastiğin sırtı için yeni bir hamur kullanılıyor. Bu lastikler, Pirelli'nin Formula 1 lastiklerinin de aynı zamanda üretildiği Romanya fabrikasındaki motor sporları hattında üretiliyor.

MOTOR SPORLARI: BİR AÇIK HAVA LABORATUVARI

Pirelli F1 ve otomobil yarışları başkanı Mario Isola şöyle konuştu: “Ferrari Challenge, mühendislerimizin uç koşullar için çözümler geliştirmelerine ve daha sonra bunları yol lastiklerimize aktarabilmelerine imkan vermesi nedeniyle önemli bir teknik işbirliğini temsil ediyor. P Zero lastiklerimizin Ferrari 488 Challenge Evo için geçirdiği en yeni evrim, Pirelli'nin ileri teknoloji ile otomotiv sektörünün en iyisini motor sporları için nasıl buluşturabildiğini de gösteriyor.”