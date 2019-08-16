Pirelli’den Pagani’ye özel ilk P Zero Trofeo R lastik!

ABD'deki Monterey Otomobil Haftasında (Monterey Car Week) tanıtılan Huayra Roadster BC, orijinal ekipman olarak P Zero Trofeo R lastiklerle sunulacak. Bu lastikler, yeni Pagani ikiz turbo V12 altı litre motorun 800 beygir ve 1050 Nm tork gücünü muazzam ileri harekete dönüştürecek. Bu otomobil, 300 km/h hız kapasitesiyle virajlarda 1.9g ve yan yüklerde maksimum 2.2 g kuvvet üretebiliyor. Bu değerler de Pirelli lastiklerine emanet edilen görevin büyüklüğünü mükemmel bir şekilde gösteriyor.

FORMULA 1 BENZERİ GELİŞTİRME

Horacio Pagani'nin en yeni hiper otomobili için talep ettiği performans düzeyiyle başa çıkabilecek lastiklerin (önde 265/30 R20, arkada 355/25 R21) teknik özelliklerinin ötesinde yepyeni bir geliştirme yolundan da yararlanıldı. İki İtalyan şirketi ilk defa, modelleme ve öngörme simülasyonu kullanarak lastik geliştirmeye girişti. Bu simülasyon, bir bilgisayar modelinin gerçek bir lastik üretmeyi gerektirmeden bir otomobilin dinamik özelliklerini son derece isabetli bir şekilde yaratmasını sağlayan sanal bir ön geliştirme sürecini kapsıyor. Bu durum, teslim sürelerinin azaltılması, nesnel verilerle direksiyon başındaki öznel izlenimler arasında daha fazla uyum ve hedeflenen otomobille daha da yakın olarak eşleşen bir son ürün anlamına geliyor. Böylece, Formula 1 için P Zero lastiklerinin geliştirilmesinde kullanılan aynı simülasyon teknikleri sayesinde Pirelli'nin ünlü ‘Mükemmel Uyum' stratejisine bir adım daha yaklaşılmış oluyor.

ÖZEL BİR P ZERO TROFEO R

Pirelli ve Pagani mühendislerinin ortak geliştirme süreci, ön lastikler için daha geniş kanallı, daha büyük kordlu ve daha geniş jantlı yeni bir ölçü belirlemekle başladı. Bu lastik, temas alanını artırıyor ve böylece ilave aerodinamik aşağı bastırma kuvveti yüklerini desteklemek için daha fazla güç gibi bir avantaj sağlıyor. Sürüş dinamikleri daha sert bir lastik yapısının daha az kayması ile de iyileştiriliyor. Dolayısıyla Roadster BC, daha keskin dönüş kabiliyetinden yararlanırken daha lineer bir sürüş deneyimi ve daha düşük dışa savrulma eğilimi sunuyor. Lastik ölçüsünün büyümesi, daha iyi frenleme açısından da bir avantaj sağlıyor ve yeni Pagani şimdi frenleme altında 2.2g kuvvet üretebiliyor. Öte yandan, yeni P Zero Trofeo ön lastik üzerindeki çalışmalar, iki aks arasında doğru dengeyi koruyabilmek için arka lastiğin de revize edilmesini gerektirdi. Sırt deseninde değişiklik yapan Pirelli mühendisleri, farklı bir yerleşim düzeni oluşturdu ve blokların yanı sıra uzunlamasına olukların da ölçüsünü artırdı.Sonuç olarak önceki lastiğe kıyasla yüzde 7 iyileştirmeyle ivmelenme esnasında daha iyi yol tutuşu elde edildi.