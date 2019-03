Pirelli’den yeni lastik : P Zero Winter!

Dünya çapındaki otomobil üreticileri, performans otomobilleri için düşük tutuş koşullarında bile bu araçların üretebileceği tork ve güçle başa çıkabilecek lastiklere ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle Pirelli'nin de yeni P Zero Winter lastiğin geliştirme, teknik seçimler ve otomobil üreticileri için homologasyon aşamaları boyunca yaz lastiğine eşdeğer bir sürecin izlendiğinden emin olması gerekiyordu. Performansın peşinden gidilirken hiçbir ödün verilmedi. Projenin başlangıcında belirlenen ve sonunda elde edilen hedef, süper otomobil ve lüks otomobil sahiplerine P Zero yaz lastikleriyle aynı sürüş hissini veren, sezon geçişini adeta fark ettirmeyen lastikler sunmaktı. Hamur, sırt deseni ve teknik çözümler, yeni lastiğin kışın tipik yol koşullarına adapte olmasını sağlayarak aynı güvenlik ve kontrol seviyelerini koruyabiliyor.

P Zero ailesi, yeni kış lastiğinin de eklenmesiyle şimdi dünyanın en sportif ve prestijli otomobillerini donatmak için her tür lastiği sunuyor. Her lastik, Pirelli mühendislerinin her otomobil üreticisindeki meslektaşlarıyla işbirliği içinde gerçekleştirdiği geliştirme çalışmalarının kanıtı olarak yanaktaki özel bir işaretle ayırt ediliyor ve her otomobil için “terzi işi” olarak üretilmiş bir Pirelli lastiği olduğunu ortaya koyuyor. Bu süreç, Pirelli'nin ‘mükemmel uyum' stratejisinin bir özeti olurken işaretli her lastik, takıldığı otomobilin kendine has özelliklerini bütünleyen doğru teknik performansı tam anlamıyla sağlıyor. Bu strateji yeni P Zero Winter lastiklerde de titizlikle uygulanıyor.

Pirelli Operasyon Genel Müdürü Andrea Casaluci, “P Zero, Pirelli'nin en önemli ve bizi farklılaştıran markasıdır. Otomotiv dünyasında performans ve güvenirliğin ikonudur. Formula 1 lastikleriyle başlayıp elektrikli otomobil lastiklerine ve şimdi de kış lastiklerine uzanan P Zero ailesi, dünyanın en önemli lastik mağazaları tarafından satılıyor ve stratejimizin özünü temsil ediyor. Bunun kazanan bir strateji olduğu da kanıtlanıyor zira prestij segmentindeki otomobillerin yarıdan fazlasına orijinal ekipman olarak lastik sağlıyor, dünyanın en önemli otomobil üreticileriyle işbirliği yapıyor, büyümeye devam ederken otomotiv sektöründeki bu önemli geçiş anında müşterilerimize eşlik ediyoruz” diyor.