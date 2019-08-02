Porsche 911 ailesine yeni üyeler geldi!

Coupé ve Cabriolet olarak pazara sunulan yeni spor otomobil, 3.0 litre, 6 silindirli bi-turbo şarjlı boxer motoruyla 385 PS güç üretiyor. 911 model ailesinin giriş seviyesi olan yeni Carrera'nın sunduğu bu güç, önceki modele göre 15 PS daha fazla.

Daha küçük çaplı jantlar, frenler ve egzoz çıkışlarıyla farklı bir görünüme kavuşan model, 10.9 inç dokunmatik ekran, kapsamlı bağlanabilirlik ve ayrıca Porsche Wet Mode gibi ıslak yollarda daha da güvenli yol tutuşu sağlayan yenilikçi destek sistem özelliklerine sahip.

Tıpkı Carrera S modelindeki gibi motor, şasi ve frenler sportif kullanıma yönelik tasarlanmış. 911 Carrera modelinin 3,0 litrelik altı silindirli boxer motoru gücün büyük bölümünü, yeni turboşarjlarda yer alan daha küçük çaplı pervanelere sahip türbinler ve kompresörler sayesinde üretiyor. Güç aktarımı yeni 8-ileri çift kavramalı şanzıman (PDK) tarafından sağlanıyor. Bu sayede 293 km/h azami hıza sahip 911 Carrera Coupé 0'dan 100 km'ye 4.2 saniyede ulaşıyor. Opsiyonel Sport Chrono Paketi ile bu süre 0.2 saniye daha azalıyor.

Ön aksta, 19 inç 235/40 ZR, arka akslarda 20 inç 295/35 ZR lastiklerle sunulan 911 modelini, monoblok sabit kaliperli 330mm'lik diskler durduruyor.