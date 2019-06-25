Porsche Cayenne Coupe Türkiye’de…

Cayenne Coupé, daha dinamik hatları ile özel tasarım detaylarını birleştirerek diğer Cayenne modellerinden ayrılıyor. Coupé modelinin öne çıkan özellikleri arasında tamamen kendine has bir arka tasarım, adaptif arka spoiler ve iki farklı tavan konsepti ile daha keskin hatlar bulunuyor. Arkaya doğru inen çok daha dik tavan hattı Cayenne Coupé’nin daha dinamik görünmesini ve sınıfındaki en spor görünüşlü model olmasını sağlıyor.

Ayrıca Coupé’nin dikkat çekici silüetini vurgulayan tavan spoiler’ı ile bu etki destekleniyor. Ön cam ve A sütunu, 20 mm kadar aşağı çekilen tavan köşesi sayesinde Cayenne’de olduğundan daha alçak bir görünüm kazandırıyor. Yeniden tasarlanan arka kapılar ve çamurluklar aracın omuzlarını 18 mm genişleterek genel anlamda daha kaslı görünmesini sağlıyor. Arka plakanın tampona entegre hale getirilmesi aracın yere daha yakın görünmesini sağlıyor.

Adaptif tavan spoiler’ı ile Cayenne Turbo bu tip aktif aerodinamik özellikleri içeren ilk SUV olmuştu. Yeni Cayenne Coupé tavan spoiler’ı Porsche Active Aerodynamics’in (PAA) bir parçası olarak yeni bir adaptif arka spoiler ile birleştirilerek bayrağı daha ileriye taşıyor. Bu modelin silüetine uyumlu olarak entegre edilen spoiler, 90 km/s ve üstündeki hızlarda 135 mm genişleyerek arka dingil üstündeki temas basıncını arttırıyor, PAA ise aynı anda verimliliği yükseltiyor.

Yeni Cayenne Coupé 2,16 metrekarelik sabit camlı panoramik tavan sunuyor. 0,92 metrekarelik cam alan yolculara müthiş bir hissiyat sağlarken, entegre stor perde güneş ışıkları ve soğuğa karşı koruma sağlıyor.

Yeni Cayenne Coupé’de standart olarak dört kişi için geniş alan bulunuyor. Önde yeni entegre koltuk başlıkları olan sekiz yönlü spor koltuklar büyük bir rahatlık ve en iyi seviyede yanal destek sağlıyor. Arka koltuklarda seyahat eden yolcular Cayenne modeline kıyasla 30 mm daha alçakta yolculuk ediyor. Bu özellik, aracın alçaltılmış spor silüeti ile bolca tavan boşluğu kalmasını sağlıyor. 625 litrelik bagaj hacmi gündelik kullanım için ideal olup, arka koltukların kapatılması halinde 1.540 litreye çıkıyor.

Turbo süperşarjlı iki motor seçeneği

6 silindirli süperşarjlı motorları ve üç litrelik motor hacmiyle Cayenne Coupé 340 HP (250 kW) değere ve 450 Nm’lik azami torka ulaşıyor. Sport Chrono Paketine sahip seri üretim araçlar 0’dan 100 km/s’ye 6,0 saniyede ulaşırken, bu süre seçeneğe bağlı hafif spor paketlerinde 5,9 saniyeye düşüyor. Aracın azami hızı ise 243 km/s. Sınıfının en iyisi olan Cayenne Turbo Coupé, dört litrelik V8 motor, ikiz-süperşarj, 550 PS (404 kW) ve 770 Nm’lik azami torkla start çizgisinde yerini alıyor. Cayenne Turbo Coupé 0’dan 100 km/s’ye 3,9 saniyede çıkıyor ve 286 km/s’lik azami hıza ulaşıyor.

Yeni Porsche Cayenne Coupé, modelinin zengin standart donanımları arasında hıza duyarlı Elektrik Destekli Direksiyon, 20 inçlik alüminyum jant, önde ve arkada geri vites kamerası ile Park Asistanı, Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) ve Sport Chrono Paketi yer alıyor.

İstanbul Seçim Sonuçları ->