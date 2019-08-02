Porsche satışlarını yüzde 9 artırdı!

Porsche AG, 2019'un ilk yarısında dünya genelinde 133 bin 484 araç teslim etti. Bu önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2'lik bir artışa denk geliyor. Bu dönemde Cayenne teslimatları yüzde 45'lik artışla 41 bin 725 adete ulaştı. Dünya genelinde en çok satan model ise 47 bin 367 adetle Macan olmaya devam etti.

Porsche Haziran sonu itibariyle Çin'de yüzde 28 büyüme elde etti. Asya-Pasifik, Afrika ve Orta Doğuda teslimatlar, bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 20 artışla 57 bin 397 araca ulaştı. ABD'de ise Porsche, yılın ilk yarısında pozisyonunu konsolide etmeyi başararak 30 bin 257 teslimatla yüzde 3 büyüme kaydetti.

Porsche AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, “İlk altı aylık sonuçlarımız, başarılı bir 2019 faaliyet yılı geçirmemiz açısından sağlam bir temel oluşturdu.Bu başarının ardında yılın ilk altı ayında, yeni 911, 911 Cabriolet, Cayenne Coupé, 911 Speedster, 935, 718 Spyder ve GT4 gibi yenilikçi ürünler sunmamız yatıyor.” dedi.

Porsche Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Finans / BT'den sorumlu İcra Kurulu Üyesi Lutz Meschke ise, “Zorlu bir ilk çeyrek yılın ardından artık tamamen rotaya girmiş durumdayız. İlk yarı yılda büyüme, yüksek araç satış adetlerinden sağlandı. Bunun aksine kur etkileri ve e-mobilite atağıyla ilgili harcamalar olumsuz bir etki yarattı.” diye konuştu.

Yılın genel görünümü

Porsche 2019 mali yılında satışlarını artırmayı hedefliyor.Bu artış Cayenne Coupé, 718 Spyder ve 718 Cayman GT4 gibi yeni ürünlerden bekleniyor. Şirket, satış gelirlerinde de küçük bir artış bekliyor. Meschke, “Elektrifikasyon, dijital dönüşüm, şirket lokasyonlarımızın genişletilmesi ve renovasyonuna yapılan oldukça yüksek yatırımlara rağmen, Porsche'nin yüksek gelir hedefini karşılamaya devam etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.