Porsche’den 718 ailesine iki yeni model!

718 Spyder ve 718 Cayman GT 4 modellerinin 4.0 litrelik altı silindirli boxer motoru mevcut 911 Carrera model serisindeki turbo motorlar ile aynı motor ailesine sahip. Yeni yüksek devirli motor, 420 hp güç üretiyor ve dakikada 5000 – 6800 devir arasında 420 Nm maksimum tork sunuyor. Manuel şanzımanlı spor otomobillerin her ikisi de 300 km hız bariyerini aşabiliyor. 718 Spyder modelinin azami hızı 301 km'ye, 718 Cayman GT4 modelinin ise 304 km/s’ye ulaşabiliyor. Her iki model de 4,4 saniyede 100 kmhıza çıkıyor. Yeni Avrupa Sürüş Döngüsüne (NEDC) göre, orta motorlu spor otomobillerin bağıntılı yakıt tüketimi 10,9 litre, maksimum motor devri ise 8000. Bu doğal emişli motorun büyüleyici karakteri, modern bir benzin partikül filtresi emisyon kontrol sistemini doğrusal güç iletimi ve bir GT motorun ani tepkisi ile birleştiriyor.

Daha fazla aerodinamik detay!

718 Cayman GT4 modelinin çarpıcı özellikleri arasında kapsamlı bir şekilde geliştirilmiş aerodinamik konsepti de var. Sürtünmeyi olumsuz yönde etkilemeden yüzde 50’ye kadar daha fazla bastırma kuvveti uyguluyor. Her iki modelin aerodinamiği, yeni tasarlanmış tek odacıklı kemer arka susturucudan büyük ölçüde fayda sağlıyor: 718 Cayman GT4 modelinde arka akstaki bastırma kuvvetinin yüzde 30’unu oluşturan işlevsel bir difüzör için arka bölümde yer açıyor. Sabit arka kanat selefine kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha fazla bastırma kuvveti üretiyor. Bu, 200 km’de on iki kilogram ek bir bastırma kuvvetine karşılık geliyor. GT tarzında optimize edilmiş olan ön kısım, aerodinamik dengeyi büyük bir ön rüzgarlık dudağı ve hava perdeleri ile koruyor ve ön tekerlekler boyunca hava akışını azaltıyor.

Porsche 718 Spyder: hafif açılır tavanlı üstü açık spor otomobil

Yeni 718 Spyder, azami hızlarla başa çıkabilen hafif bir üstü açılır tavan ile sürüş keyfi için saf bir makine. Porsche 550 Spyder ve 718 RS 60 Spyder gibi ünlü Roadster’ların tarihteki yolculuğuna devam ediliyor. GT4 modelinin aksine, 718 Spyder modelinin otomatik olarak 120 km hıza çıkınca açılan bir arka rüzgarlığı var. Fonksiyonel difüzör sayesinde, Boxster ailesindeki arka aksta aerodinamik bastırma kuvveti üreten ilk model.

Yüksek performanslı GT şasi: dinamizm için optimize edilmiş

İlk kez, 718 Spyder, 718 Cayman GT4 modelinin yüksek performanslı GT şasisinden faydalanıyor. Üstün viraj alma dinamikleri ile duygusal bir sürüş deneyimi sağlıyor. Daha rafine edilmiş hafif yaylı gergi kolu ön ve arka akslar yarış teknolojilerini kullanıyor. Şasiye doğrudan bağlantı kısmen bilyeli mafsallarla yapılıyor. 30 mm daha az süspansiyona sahip Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi sönümleme sistemi ağırlık merkezini düşürüyor ve yanal dinamik potansiyelini artırıyor. Yarış pistinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlandı ve 718 Cayman GT4 modelinin kullanım özelliklerini daha keskin hale getirdi. 718 Spyder modeli de bu tasarımdan referans alıyor. Porsche Stability Management (PSM) burada daha da fazla hassasiyetle çalışıyor, ancak isteğe bağlı olarak iki adımda devre dışı bırakılabiliyor.

Mekanik arka diferansiyel kilitli Porsche Torque Vectoring (PTV), uzunlamasına ve yanal dinamikleri, viraj alma performansını ve sürüş keyfini daha da artırıyor. GT4 ayrıca Clubsport paketi seçeneği ile birlikte geliyor. Bu bir arka çelik takla barı, elde tutulan bir yangın söndürücü ve sürücü tarafında altı noktalı emniyet kemeri içeriyor.

Sürükleyici: güçlü frenler, ultra yüksek performanslı lastikler

718 Spyder ve 718 Cayman GT4 modelinin yüksek performanslı fren sistemi, büyük alüminyum monoblok sabit kaliperli frenler sayesinde pist sürüşü için tutarlı frenleme sağlıyor. Porsche Seramik Kompozit Fren opsiyonel olarak sunuluyor. Yeni özelliklerden biri, 718 Spyder’ın şu anda Porsche tarafından özel olarak uyarlanmış ultra yüksek performanslı (UHP) lastiklerle çalışıyor olması. 718 Cayman GT4, Nürburgring “Nordschleife”de uçuran genel paketin bir parçası onlar: 20.6 kilometrelik klasik yarış pistinde tur süresi, selefinden on saniye daha hızlı.

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