Patron çıldırdı! Böyle prim mi olur?

Dünya genelinde 25 bin çalışanını ödüllendirecek olan marka, söz konusu ikramiyeyi nisan ayında ödeyecek. İki aşamada ödenmesi planlanan ikramiyede ilk etapta 2018 başarılı finans yılı için 11 bin doları yani 9 bin Euro’yu ödeyecek. Sonrasında ise VarioRente emeklilik planı için çalışanlarının kişisel emeklilik fonuna 700 Euro ikinci bir ödeme yapılacak.

Marka 2018 yılında araç teslimatlarını yüzde 4 arttırarak 256 bin 255’e çıkarmıştı. Porsche’nin toplam geliri ise yüzde 10 artarak 25.8 milyar Euro olurken kârlılık da yüzde 4 arttı ve 4.3 milyar Euro oldu. Ayrıca Porsche’nin çalışan sayısı da yüzde 9 artarak 32 bin 325’e ulaştı.

Porsche AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, “2018 yılı gerçekten çok zor geçti ve çalışanlarımız limitlerini zorladı. Geride bıraktığımız yılın sonunda bu zorlamanın karşılığını aldık ve gelirlerimiz, kârlılığımız, teslimatlarımız yükseldi. Tüm bunlar birlikte çalıştığımız ekibimiz tarafından oldu. Her gün gösterdikleri tutku ve bağlılık bizi gelecek yıllar için daha iyi

yerlere getirecek” dedi.