Porsche’nin en çok satan modeli elektrikli oluyor!

Uzun yıllar boyunca yüksek performans üreten benzinli motorlar üreten Porsche, Çin ve Avrupa’da değişen emisyon sınırları ve elektrik motorlu modellerin üretiminin artmasıyla eski efsane halinden farklılaşıyor.

Porsche’nin merkezinden yapılan açıklamada otomobilin yeni versiyonu elektrik gücüyle hareket edecek. Yeni Macan, markanın ilk elektrikli modeli olan Taycan’a benzer bir teknolojiye sahip olacak.

Porsche’nin satış şefi Detlev von Platen, “2025 yılında ürettiğimiz otomobillerin yarısının ya hibrit ya da tam elektrikli motora sahip olacağını bekliyoruz” dedi. Markanın performansının elektrik motoruyla birlikte azalacağı ise Porsche severlerin en büyük problemi gibi. Tüm yaşam süresi boyunca yarış otomobilleri üreten markanın SUV ürün gamında yer alan modeli olan Cayenne’yi tanıttığı ilk dönemlerde de bu tarz sorunlar yaşanmıştı.

Elektrik motorlu Macan’ın PPE(Premium Platform Electric) alt yapısı üzerine üretileceği söyleniyor. Bu alt yapı Audi’nin elektrikli modeli olan e-tron ve Taycan’da kullanılan platform. Ayrıca yeni Macan 800 voltluk bir teknoloji kullanacak.