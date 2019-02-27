Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Porsche’nin en çok satan modeli elektrikli oluyor!

Geride bıraktığımız 2018 yılında toplam olarak 95,642 adet satan Macan, markanın yüzde 19'luk satışını gerçekleştirerek en çok satan modeli oldu. Alman spor otomobil üreticisi Porshce'nin yaptığı açıklamaya göre dünya çapında en çok satılan modelleri arasında yer alan Macan, yeni versiyonunda tamamen elektrikli olacak.

Fatih TAN
08:54 -
Haberler Otomotiv
Porsche’nin en çok satan modeli elektrikli oluyor!

Uzun yıllar boyunca yüksek performans üreten benzinli motorlar üreten Porsche, Çin ve Avrupa’da değişen emisyon sınırları ve elektrik motorlu modellerin üretiminin artmasıyla eski efsane halinden farklılaşıyor.

Porsche Macan

Porsche’nin merkezinden yapılan açıklamada otomobilin yeni versiyonu elektrik gücüyle hareket edecek. Yeni Macan, markanın ilk elektrikli modeli olan Taycan’a benzer bir teknolojiye sahip olacak.

Porsche Leipzig üretim tesisi

Porsche’nin satış şefi Detlev von Platen, “2025 yılında ürettiğimiz otomobillerin yarısının ya hibrit ya da tam elektrikli motora sahip olacağını bekliyoruz” dedi. Markanın performansının elektrik motoruyla birlikte azalacağı ise Porsche severlerin en büyük problemi gibi. Tüm yaşam süresi boyunca yarış otomobilleri üreten markanın SUV ürün gamında yer alan modeli olan Cayenne’yi tanıttığı ilk dönemlerde de bu tarz sorunlar yaşanmıştı.

Porsche’nin ilk elektrikli modeli Taycan

Elektrik motorlu Macan’ın PPE(Premium Platform Electric) alt yapısı üzerine üretileceği söyleniyor. Bu alt yapı Audi’nin elektrikli modeli olan e-tron ve Taycan’da kullanılan platform. Ayrıca yeni Macan 800 voltluk bir teknoloji kullanacak.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more